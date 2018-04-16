Сезон клещей начался. Причем их активность гораздо выше, чем обычно. Членистоногие кровососы уже покусали 7 жителей Самарской области. Для сравнения, в прошлом году в это же время к врачам обратились всего двое пострадавших.
В нашем регионе после укусов клещей пока никто не умирал, но заболевания, переносчиками которых они являются, ведут именно к смерти или инвалидности. Клещевой энцефалит начинается с озноба и ломоты в теле. Высок риск паралича рук. Кроме того, больной может ослепнуть или оглохнуть. По статистике, из тысячи инфицированных умирают двое. При клещевом боррелиозе поражаются сердечно-сосудистая, центральная нервная система и опорно-двигательный аппарат. Происходит это медленно, с годами, но процесс необратим. Защититься от клещей можно, только соблюдая специальные меры безопасности.
Нередко клещей в дом приносят четвероногие питомцы. Иногда между поездкой на природу и укусом человека проходит несколько дней.
Вакцинация против клещевых инфекций проводится в два этапа, между каждым из них должно пройти 6 месяцев. Впрочем, на прививку могут рассчитывать далеко не все.
«Это в первую очередь группы профессиональные, те, кто занимаются уборкой территории, лесники, охотники, рыболовы, различные экспедиционные бригады», - отметил главный специалист Управления организации социально-значимой и высокотехнологичной мед. помощи министерства здравоохранения Самарской области Булат Валеев.
Остальному населению рекомендовано соблюдать другие меры безопасности.
Под другими методами профилактики подразумевается применение репеллентов, которые разбрызгиваются на одежду, обработка дачных участков химикатами, которых обычно хватает на месяц, покос высокой травы и ликвидация сухостоя.
Ежегодно за помощью к врачам обращаются около 5000 жителей региона, треть из них дети. Исследования клещей на наличие вирусов делается в самарском центре гигиены и эпидемиологии по адресу: проезд Митерева, дом 1. Пока центр работает только в будни с 9 до 16:40. Но с мая перейдет на каждодневный режим.
Попасть в этот центр можно либо по направлению из поликлиники, тогда все сделают бесплатно, либо в частном порядке, заплатив 500-600 рублей за один анализ.
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