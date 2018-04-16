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С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только 
9 апреля 2018, 12:50
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
8 апреля 2018, 12:33
В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Актер из Самары исполнил зажигательный танец с маракасом и тамбурином и 1 апреля опубликовал видео в Сети. Во время ролика звучит известная композиция Bamboleo. Ролик начинается в регистратуре медучреждения. В течение 59 секунд артист появляется танцующим в 18 локациях: проспект 
2 апреля 2018, 01:25
МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.

«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! 

21 марта 2018, 12:37
МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров 

20 марта 2018, 03:21
По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев

По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев

В Соединенных Штатах наблюдается увеличение количества пострадавших от укусов клеща «Одинокая звезда», в научной среде - Amblyomma americanum. Как сообщает The Independent, при укусе членистоногое вводит в человеческий организм определенное вещество, перепрограммирующее иммунную систему. Механизм этого действия ученым пока еще 

27 июня 2017, 05:15
Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

В Самарской области с начала года уже зарегистрировано 3140 пострадавших от укуса клещей. Около 800 из них – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 2016-м за аналогичный период таких случаев было 1,2 раза больше – почти 4000 укусов, рассказали 

16 июня 2017, 03:17
Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Почти в каждом пятом клеще, укусившем самарцев, нашли энцефалит, сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего с начала эпидемического сезона, то есть с 16 марта, в губернии зарегистрировали более 2800 пострадавших от укусов, в том числе более 700 детей. Это почти на 1 

9 июня 2017, 01:02
В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»

В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»

Блогер Олег Кокорев разбирался "стоит ли страховаться от укуса клеща?" "Я изучил этот вопрос на случае со своим ребенком. Пришли в обычную поликлинику, показали клеща, место укуса и получили направление в лабораторию СЭС для проверки клеща. Она у нас 
7 июня 2017, 06:00
В Австралии определили самое опасное для людей животное

В Австралии определили самое опасное для людей животное

Ученый из Университета Мельбурна Ронел Велтон после анализа большого массива статистических сведений назвал наиболее опасное для человека животное. К удивлению многих, самая большая опасность на планете исходит от лошадей.
По заявлению профессора, именно эти представители фауны убили в стране больше 

20 января 2017, 04:33
Ученые определили, когда наиболее опасны вирусы

Ученые определили, когда наиболее опасны вирусы

Британские ученые выяснили, в какое время суток наиболее опасны вирусы. Оказалось, что утром организм человека более уязвим к инфекциям. О результатах исследования сообщает журнал PNAS.
Научные сотрудники Кембриджского университета обнаружили, что вирусы являются в несколько раз опаснее для организма, если 

11 сентября 2016, 08:53
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