В Самарской области с начала года уже зарегистрировано 3140 пострадавших от укуса клещей. Около 800 из них – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 2016-м за аналогичный период таких случаев было 1,2 раза больше – почти 4000 укусов, рассказали специалисты. Медики смогли исследовать более двух тысяч клещей, напавших на самарцев. Около 400 паразитов оказались заражены энцефалитом. 53 клеща могли заразить боррелиозом. Прививку и ревакционацию от клещевого вирусного энцефалита в этом году сделали более 7 тысяч человек.
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Зараженные клещи покусали 350 самарцев
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9 июня 2017, 01:02
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В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»
Блогер Олег Кокорев разбирался "стоит ли страховаться от укуса клеща?" "Я изучил этот вопрос на случае со своим ребенком. Пришли в обычную поликлинику, показали клеща, место укуса и получили направление в лабораторию СЭС для проверки клеща. Она у нас …
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7 июня 2017, 06:00
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Рожденные в неволе
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1 июня 2017, 05:09
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Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!
Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. …
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1 июня 2017, 05:08
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Младенцы за решеткой
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1 июня 2017, 02:59
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Самарские лагеря признали опасными для детей
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1 июня 2017, 11:47
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В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек
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24 мая 2017, 08:37
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В Самаре этой весной клещи покусали 1816 горожан
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23 мая 2017, 10:02
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В губернии продолжается нашествие клещей
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5 мая 2017, 05:12
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Жертвами клещей в этом году стали более 5 тысяч жителей Самарской области
Областной Роспотребнадзор озвучил итоги весенне-летнего сезона по укусам клещей. С начала эпидемического периода их жертвами стали 5 тысяч 269 жителей региона. Причем у каждого пятого обследованного членистоногого был обнаружен антиген энцефалита.
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13 сентября 2016, 05:35