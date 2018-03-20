За помощью в полицию обратилась сотрудница офиса в Безенчукском районе. У нее украли мобильный телефон стоимостью в 7 тысяч рублей.
Потерпевшая рассказала, что к ней пришел клиент. Она отлучилась, чтобы выдать ему необходимое оборудование, оставив свой аппарат на столе. Когда мужчина ушел, офисный работник обнаружила пропажу, и сообщила о происшествии стражам порядка.
Правоохранители составили ориентировку на предполагаемого преступника и приступили к его поискам. Его нашли недалеко от офиса. Мужчина был сильно пьян, губил полицейским, и пытался оказать сопротивление. После задержания он полностью признал свою вину и рассказал, что украл телефон для себя.
О 37-летнем подозреваемом известно, что он уже был судим за кражу, грабеж и оскорбление представителя власти. Похищенный телефон у него отобрали и вернули владелице.
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