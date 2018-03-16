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Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары
В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.
Современный диагностический центр …
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13 марта 2018, 10:15
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Центр восстановительного лечения заработал в Самаре
В Самаре на 6-й просеке открылся новый центр восстановительного лечения. Это результат взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. На запуск центра инвестор проекта - компания «Синко» потратила почти 200 миллионов рублей. Взамен получил право долгосрочной аренды земельного участка сроком на 49 …
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6 марта 2018, 01:31
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Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию
Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года, откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров.
Медицинское учреждение, рассчитанное на 250 посещений в день, уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. …
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24 января 2018, 12:25
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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации
Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является …
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11 января 2018, 10:48
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Чем чреват рост тарифов ОМС?
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28 сентября 2017, 03:36
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В блогах: как получить электронный полис ОМС
Блогер Ольга Потапова делится опытом получения электронного полиса обязательного медицинского страхования. "Я вчера получила свой, - пишет автор. - Ждала 2 недели. Все просто: приходишь в страховую компанию с паспортом, пишешь заявление, тебя фотографируют, расписываешься на планшете. Потом тебя …
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28 июня 2017, 07:14
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Стройка на 3 миллиарда: когда в Самаре появится новый многофункциональный госпиталь
В Самаре продолжается строительство многофункционального госпиталя "Мать и дитя".
Проект стоимостью свыше 3 миллиардов рублей призван помочь семейным парам, которые испытывают проблемы с рождением детей, а также сохранить жизни недоношенным малышам. Первый камень в основание госпиталя был заложен в июне …
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21 апреля 2017, 07:29
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Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?
Минздрав подготовил законопроект о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатного полиса обязательного медицинского страхования. Данным категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь, полис предложат оформлять по цене 20 тысяч рублей в год. Сейчас по закону страховые взносы на ОМС …
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12 апреля 2017, 03:19
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В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей
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21 февраля 2017, 06:11
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В Санкт-Петербурге трое военных убили двух медсестёр госпиталя
По данным отечественных информагентств, расправа произошла сегодня ночью в психиатрическом отделении 442-го Военного окружного клинического госпиталя им. З.П. Соловьева. Трое военнослужащих, проходивших в стационаре лечение, убили двух медсестер и скрылись в неизвестном направлении.
Как сообщает, в частности, Life78 со ссылкой …
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12 апреля 2016, 08:37
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В новый многофункциональный госпиталь в Самаре вложат 3 млрд рублей
Многофункциональный госпиталь, который в Самаре начнут строить в начале 2016 года в районе Радиоцентра, будет стоить примерно 3 миллиарда внебюджетных рублей. В медучреждении предусмотрят 150 койкомест. Новый центр будет предоставлять полный спектр специализированной и высокотехнологичной медпомощи, а также услуги по …
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21 сентября 2015, 03:09
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Четыре самарских врача на месяц отправятся работать в Крым
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7 мая 2014, 02:08