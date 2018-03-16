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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.

Современный диагностический центр 

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В Самаре на 6-й просеке открылся новый центр восстановительного лечения. Это результат взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. На запуск центра инвестор проекта - компания «Синко» потратила почти 200 миллионов рублей. Взамен получил право долгосрочной аренды земельного участка сроком на 49 

6 марта 2018, 01:31
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года,  откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров. 

Медицинское учреждение,  рассчитанное на 250 посещений в день, уже  сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. 

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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является 
11 января 2018, 10:48
Чем чреват рост тарифов ОМС?

Чем чреват рост тарифов ОМС?

Бесплатная медицинская помощь в России может стать еще менее доступной, чем сейчас, когда пациентам приходится месяцами ждать приема у узких специалистов или проведения таких процедур, как МРТ, КТ или даже УЗИ. Федеральная счетная палата опубликовала тревожную статистику: в 2016 году 

28 сентября 2017, 03:36
В блогах: как получить электронный полис ОМС

В блогах: как получить электронный полис ОМС

Блогер Ольга Потапова делится опытом получения электронного полиса обязательного медицинского страхования. "Я вчера получила свой, - пишет автор. - Ждала 2 недели. Все просто: приходишь в страховую компанию с паспортом, пишешь заявление, тебя фотографируют, расписываешься на планшете. Потом тебя 
28 июня 2017, 07:14
Стройка на 3 миллиарда: когда в Самаре появится новый многофункциональный госпиталь

Стройка на 3 миллиарда: когда в Самаре появится новый многофункциональный госпиталь

В Самаре продолжается строительство многофункционального госпиталя "Мать и дитя". 
 

Проект стоимостью свыше 3 миллиардов рублей призван помочь семейным парам, которые испытывают проблемы с рождением детей, а также сохранить жизни недоношенным малышам. Первый камень в основание госпиталя был заложен в июне 

21 апреля 2017, 07:29
Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?

Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?

Минздрав подготовил законопроект о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатного полиса обязательного медицинского страхования. Данным категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь, полис предложат оформлять по цене 20 тысяч рублей в год. Сейчас по закону страховые взносы на ОМС 

12 апреля 2017, 03:19
В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей

В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей

В России, где каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, болеть становится все дороже. Платных услуг в госучреждениях все больше, а очереди в бесплатные кабинеты все длиннее. При этом в нашем регионе только в 2017-м на оказание безвозмездной медпомощи 

21 февраля 2017, 06:11
В Санкт-Петербурге трое военных убили двух медсестёр госпиталя

В Санкт-Петербурге трое военных убили двух медсестёр госпиталя

По данным отечественных информагентств, расправа произошла сегодня ночью в психиатрическом отделении 442-го Военного окружного клинического госпиталя им. З.П. Соловьева. Трое военнослужащих, проходивших в стационаре лечение, убили двух медсестер и скрылись в неизвестном направлении.
Как сообщает, в частности, Life78 со ссылкой 
12 апреля 2016, 08:37
В новый многофункциональный госпиталь в Самаре вложат 3 млрд рублей

В новый многофункциональный госпиталь в Самаре вложат 3 млрд рублей

Многофункциональный госпиталь, который в Самаре начнут строить в начале 2016 года в районе Радиоцентра, будет стоить примерно 3 миллиарда внебюджетных рублей.  В медучреждении предусмотрят 150 койкомест. Новый центр будет  предоставлять полный спектр специализированной и высокотехнологичной медпомощи, а также услуги по 
21 сентября 2015, 03:09
Четыре самарских врача на месяц отправятся работать в Крым

Четыре самарских врача на месяц отправятся работать в Крым

Врачи Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн 12 мая отправятся в Симферополь.

Об этом сообщил главный врач медучреждения Олег Яковлев во вторник, 6 мая, во время визита в госпиталь губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В течение месяца 4 самарских медика будут 

7 мая 2014, 02:08
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