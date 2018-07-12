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Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре
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11 июля 2018, 11:07
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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
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11 июля 2018, 09:00
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50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой
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10 июля 2018, 12:29
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На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов
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27 марта 2018, 03:24
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»
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5 февраля 2018, 11:12
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В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
В этом обвиняются сотрудники «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Предполагается, что они присвоили инвалидность двум людям, не имеющим …
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17 января 2018, 11:28
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В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным потенциалом. Тех, кто вопреки недугам и невзгодам добиваются успехов в разных начинаниях.
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8 декабря 2017, 05:59