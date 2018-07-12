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Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре

Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре

В середине июля в губернской столице возобновится фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Работа волонтеров на время прекратилась из-за проведения ЧМ-2018.

Как сообщают организаторы, с 6 по 19 августа в фестивале впервые будут участвовать иностранцы. Гости из Мексики, 
11 июля 2018, 11:07
Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
 
"Он презентовал им памятные медали, созданные специально к 
11 июля 2018, 09:00
50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.

Целью акции является 

10 июля 2018, 12:29
На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе прошло совещание по теме «Автомобили специального назначения». Помимо сотрудников завода в нем приняли участие депутаты, а также представители министерств.

Главным вопросом мероприятия стало обсуждение выпуска техники для людей с ограниченными возможностями. В том числе речь шла о 
27 марта 2018, 03:24
«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.

«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили 
15 февраля 2018, 02:06
В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

Самарский поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в соцсети «ВКонтакте» набор волонтеров. Организаторы набора напоминают, что «горячий лесной сезон» начнется уже совсем скоро. В отряде самарцы смогут получить навыки «для поиска пропавших 
5 февраля 2018, 11:12
В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности

В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

В этом обвиняются сотрудники «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Предполагается, что они присвоили инвалидность двум людям, не имеющим 

17 января 2018, 11:28
В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья

В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья

В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным потенциалом. Тех, кто вопреки недугам и невзгодам добиваются успехов в разных начинаниях. 
Мероприятие прошло в "МТЛ Арена", его посетил врио губернатора Дмитрий Азаров, который подчеркнул, что восхищен стойкостью 

8 декабря 2017, 05:59
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