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Сызранку «обманул» кофе-аппарат
Устройство выдал гражданке стаканчик кофе без кофеина, сахара и кипятка, но … с ложечкой.
В паблике «Черный список Сызрань» соцсети «ВК» местная жительница Татьяна Сергеева пожаловалась, что кофейный аппарат в ТЦ «Автобус» выдал ей пустой стаканчик. «Вот оно …
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7 апреля 2018, 04:30
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Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон
Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.
Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, …
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6 апреля 2018, 05:15
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Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
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6 апреля 2018, 10:59
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Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину
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6 апреля 2018, 09:56
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Принтер, проработавший в космосе 17 лет, выбросят с МКС
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3 апреля 2018, 02:46
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12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей
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3 апреля 2018, 01:21
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Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани
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2 апреля 2018, 02:43
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Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани
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2 апреля 2018, 10:12
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Прибыль ТоАЗа упала
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27 марта 2018, 05:04
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Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг
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29 января 2018, 08:48
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Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар
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1 июня 2017, 02:08
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В блогах: бумажная техника из Тольятти
Блогер Вадим Кондратьев рассказал про "замечательные модели техники из бумаги, сделанные тольяттинцем Алексеем Рыжовым": "В его коллекции насчитывается несколько десятков (если не сотен) кораблей, паровозов, танков. Модели выполнены с соблюдением всех пропорций оригинала. Сейчас Алексей начал собирать крейсер "Аврора". Корабли …
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17 января 2017, 10:01