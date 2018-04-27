В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34 В Самаре торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, на этот раз начнутся уже 7 мая. Все желающие смогут принять участие в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в 11 часов утра и в 14:00. Впрочем, это можно …