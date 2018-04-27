9 мая самарцы, как и все жители России, будут праздновать День Победы. На этот день запланирована обширная программа, включающая в себя парад, на котором впервые перед зрителями проедет танк Т-34, концерты, возложение цветов. Торжества продлятся до 22:30. Своеобразной точкой станет большой салют. В вечернее небо будут даны 30 залпов из гаубиц Д-30.
Стоит отметить, что торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, начнутся 7 мая.
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