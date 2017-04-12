Водителям большегрузов разрешат ездить по мосту Жигулевской ГЭС. Проезд для этой категории транспорта будет открыт в ночное время с 10 мая по 30 ноября.
Как сообщает «Поволжуправтодор», в этот период грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами до 3 метров 40 сантиметров сможет проезжать указанный участок магистрали М-5 «Урал» только с 22 до 7 часов по местному времени. Такое решение принято в связи с необходимостью ликвидации транспортных заторов на трассе, где в настоящее время проводятся плановые работы.
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