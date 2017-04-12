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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На территории Самарской области произошел размыв дорожного полотна на трассе М-5 «Урал». Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, между 110 и 111 километрами дороги. Зафиксировано проседание дорожного полотна, сообщили в МЧС. Движение транспорта в этом месте перекрыто сотрудниками ГИБДД Нефтегорского 
10 апреля 2017, 10:46
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной 
31 марта 2017, 03:34
В блогах: про беспредел на трассе М-5 под Тольятти

В блогах: про беспредел на трассе М-5 под Тольятти

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" интересуются, куда и к кому нужно обратиться, чтобы отрегулировали движение на М-5 в районе Жигулевского моря? "Там сейчас творится настоящий беспредел! Жители Шлюзового, Федоровки и Жигулевска остались один на один с проблемой. В 
24 марта 2017, 06:14
В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

Ночью 19 марта погиб человек на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области. На 989 километре федеральной дороги иномарка Ford Tourneo наехала на пешехода. Машиной управлял 29-летний водитель.

Погибшему пешеходу было 37 лет. По данным полицейских, мужчина шел по проезжей части 

20 марта 2017, 03:48
Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области

Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области

В среду, 15 марта, в Самарской области стартуют дорожные работы на автотрассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС. На время ремонта количество полос для движения транспорта будет сокращено с четырех до двух. Учитывая, что другие альтернативные проезды с одного берега 
14 марта 2017, 04:02
Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

В Самарской области почти на два года введут запрет на движение грузовиков по мостовому переходу Жигулевской ГЭС. Как сообщает Поволжуправтодор, ограничения в связи с проведением ремонтных работ должны ввести с 1 апреля 2017 года по 1 января 2019-го. Напомним, в 

17 февраля 2017, 04:09
Жигулевская ГЭС - что там внутри?

Жигулевская ГЭС - что там внутри?

Блогер Наталья Козловская рассказала про долгожданную экскурсию на Жигулевскую ГЭС. "Все мы, проезжая по мосту, видели желтые грузовые краны и наблюдали сброс воды. Однако ГЭС - объект строго охраняемый и просто зайти и посмотреть, "а чего там такое жужжит", 
16 февраля 2017, 07:52
Яндекс составил Топ-5 автомобильных пробок Самары

Яндекс составил Топ-5 автомобильных пробок Самары

Яндекс составил Топ-5 автомобильных пробок Самары за прошедшую неделю c 10 по 16 октября. Самым длинным оказался затор, образовавшийся 11 октября после резонансного ДТП с участием 11 машин на Ново-Садовой. По данным сервиса, транспорт стоял от перекрестка 11-линии с Демократической 

17 октября 2016, 05:07
В России предложили изменить ПДД для борьбы с пробками

В России предложили изменить ПДД для борьбы с пробками

В ГИБДД поступили предложения по внесению изменений в Правила дорожного движения (ПДД) ради борьбы с пробками. Исследование провели в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Его результаты были представлены в Санкт-Петербурге на конгрессе по безопасности дорожного движения.

По мнению 

5 октября 2016, 02:00
Ученые планируют извлекать энергию из стоящих в пробках машин

Ученые планируют извлекать энергию из стоящих в пробках машин

Ученые из Калифорнии планируют извлекать энергию из машин, стоящих в пробках. О начале работы над новым проектом рассказали местные власти. Они намерены 50% потребляемого в штате электричества получать из возобновляемых источников.
Замглавы Энергетической комиссии этого американского штата Майкл Грэйвли говорит, 

26 сентября 2016, 02:14
В блогах: Сокский карьер и камнедробильный завод

В блогах: Сокский карьер и камнедробильный завод

Блогер chanych_85 пишет про заброшенные сокский карьер и камнедробильный завод. "История карьера начинается в предвоенные годы. Месторождение разрабатывалось как источник щебня для дорожного строительства. После войны стране для масштабных проектов вроде Жигулевской ГЭС требовалось много стройматериала. И в 1951 
16 августа 2016, 05:19
В Самаре на пересечении Нагорной и Ново-Вокзальной перевернулась «Приора»

В Самаре на пересечении Нагорной и Ново-Вокзальной перевернулась «Приора»

ДТП произошло в пятницу, 1 июля, около 20:30 и стало причиной большого затора. «Лада Приора» столкнулась с иномаркой на перекрестке улиц Нагорной и Ново-Вокзальной. Второй участник аварии – «Фольксваген Туарег» остался на колесах.  Погибших нет.  Место ДТП автомобилисты объезжают по 
1 июля 2016, 09:18
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