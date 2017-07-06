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В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам
Оригинальную фейковую новость опубликовал паблик "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, самарский метрополитен приравняют к аттракционам. Подземку, состоящую из 10 станций, со следующего года переведут в разряд развлекательных муниципальных программ. Метрополитен будет подчиняться не департаменту транспорта, а мифическому департаменту каруселей …
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6 июля 2017, 06:12
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Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева
Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в …
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4 июля 2017, 09:00
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В Самаре дедушку выгнали из дома, и он уже 10 лет живет в гараже
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4 июля 2017, 08:00
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В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта
Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает …
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4 июля 2017, 09:20
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Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком
Болельщик в Астраханской области повредился рассудком после просмотра одного из матчей Кубка конфедераций, рассказывают региональные информагентства. Трансляция произвела на него настолько сильное впечатление, что сначала мужчина принялся рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, далее стал колотить себя гантелью по голове, …
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22 июня 2017, 02:07
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В Самарской психбольнице прошел день открытых дверей
В Самарской психиатрической больнице настоящий ажиотаж. В честь дня психического здоровья изолированное для чужих глаз учреждение открыло двери для всех желающих. Наибольший интерес проявили студенты вузов.
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11 октября 2016, 04:53
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В России число психически больных людей достигло критического уровня
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11 февраля 2016, 02:24