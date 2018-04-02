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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Самара потратит на дороги 720 млн рублей

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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

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Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

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Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров. 

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29 марта 2018, 09:36
616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

С улиц Самары за текущий сезон вывезли около 616 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, в ночь на среду, 28 марта, начался снегопад, и город засыпало снегом. Причем, по прогнозам синоптиков, природа может это повторить в 
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Утром Самару сковали 8-балльные пробки

Утром Самару сковали 8-балльные пробки

По данным сервиса "Яндекс Пробки", утром 28 марта заторы в Самаре оценивались на 8 баллов из десяти. Напомним, накануне об ухудшении погоды и порывах ветра до 18 метров секунду жителей посредством смс-рассылки предупреждало МЧС. Снег переодически выпадал и в течение 
28 марта 2018, 06:29
Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает 
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Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Весна в Самарской области наконец-то начинает вступать в свои права. А вместе с ней с крыш начала падать наледь. Один из случаев был зафиксирован в пятницу, 23 марта, в Тольятти. Возле дома №14 по улице Баныкина огромная глыба рухнула на 
25 марта 2018, 10:13
Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Ночью в Самаре боролись с последствиями снегопада. По данным синоптиков, за сутки выпала 1/10 часть месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. Дополнительные сложности создает высокая влажность. Ночью 19 марта улицы Самары от снега убирали 358 машин.  Всего в течение суток 

19 марта 2018, 11:44
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