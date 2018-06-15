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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

298 такси смогут проехать в зонах ограничения движения во время ЧМ в Самаре

298 такси смогут проехать в зонах ограничения движения во время ЧМ в Самаре

Министерство транспорта Самарской области опубликовало список таксомоторов, которым разрешен проезд к фан-зоне. Аккредитацию прошли 298 машин, принадлежащих 8 организациям.

Аккредитованные такси имеют возможность перемещаться в периметре площадки Фестиваля болельщиков FIFA, за исключением пешеходных улиц, а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона 

15 июня 2018, 09:37
Водителей автобусов не хватает в Самаре

Водителей автобусов не хватает в Самаре

Самара испытывает острую нехватку водителей автобусов. Для того, чтобы решить кадровую проблему, необходимо набрать 150 человек.

Трудности с персоналом начались после того как имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» было передано в аренду ООО «Самараавтогаз». Часть сотрудников МП отказалась переходить в 
14 июня 2018, 01:41
В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет продлена работа метрополитена. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля он будет функционировать с 6:00 до 2 часов ночи, сообщает сайт муниципального предприятия.

Стоит 

13 июня 2018, 11:47
Очередную дорогу перекроют в Самаре

Очередную дорогу перекроют в Самаре

В Самаре произойдет очередное перекрытие дороги. Теперь речь удет о Хрустальном переулке на отрезке у дома №4 в сторону улицы Мориса Тореза. Там будут проводить работы по ремонту электрических сетей и работы по благоустройству территории. Ограничение будет действовать с 08:00 
10 июня 2018, 09:35
Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость 

7 июня 2018, 11:12
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
Самарским льготникам могут разрешить ездить на дачные участки по проездным за 270 рублей

Самарским льготникам могут разрешить ездить на дачные участки по проездным за 270 рублей

Соответствующую поправку в региональное постановление «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам для отдельных категорий граждан» направила в правительство губернская дума. Депутаты предлагают каждому из муниципалитетов определить количество льготных поездок в зависимости от протяженности маршрутов.

 
19 декабря 2016, 11:35
Мэрия Самары определилась с ценами на дачные перевозки

Мэрия Самары определилась с ценами на дачные перевозки

Стоимость одного билета, в зависимости от протяженности маршрута и качества дороги, будет варьироваться от 23 до 156 рублей. Для владельцев «социальных карт» предусмотрена возможность покупки льготной сезонки на 4, 8 или 16 поездок. Льготники могут купить сразу несколько таких «проездных», 

10 мая 2016, 11:59
В Самаре стартует сезон дачных перевозок

В Самаре стартует сезон дачных перевозок

С завтрашнего дня в губернском центре отправятся специальные автобусы к дачным массивам. Как сообщается, перевозки будут совершаться по 34 маршрутам, на 80 автобусах, с 6:00 до 20:00. С расписанием можно будет ознакомиться на остановках и в пунктах продажи сезонок. Стоимость 

22 апреля 2016, 12:16
В Самаре в 2016 году организуют 34 дачных автобусных маршрута

В Самаре в 2016 году организуют 34 дачных автобусных маршрута

Вопрос организации садово-дачных перевозок обсудили на совещании в администрации городского округа Самара. Первые в этом году пробные рейсы запланированы на 23, 24 и 30 апреля. Автобусы будут ходить к дачным массивам с 1 мая по 31 октября по субботам, воскресеньям 
5 апреля 2016, 11:38
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