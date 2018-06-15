80% жалоб, которые сейчас поступают депутатам от населения, касаются проблем с транспортными перевозками, в частности дачными. В этом году очереди на автобусы огромные, стоять в них приходится по два часа. Такого в Самаре не было давно. Ситуацию в губернской думе прояснил руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин. Он рассказал, что еще 2 года назад дачников обслуживали сразу две организации: муниципальная и частная. Последняя отказалась, так как это невыгодно. Себестоимость одного пассажирокилометра около 4 рублей, а самарцы платят чуть больше двух. Субсидии такие расходы перевозчиков не покрывают. В начале этого года муниципальное предприятие оказалось на грани разорения. На городские рейсы выходило всего 80 автобусов, при потребности почти в три раза выше. Для оздоровления МП временно отдали в частные руки. В итоге летом число работающих машин увеличилось до 150-ти, а надо 210. Кроме того, катастрофически не хватает водителей. Они всегда были в дефиците, он составлял примерно 20%, а сейчас надо набрать как минимум 150 человек. Водителей активно набирают, если верить объявлениям на автобусах, им предлагают зарплату до 75 000 рублей, кондукторам - до 45 000. Предполагается, что эта проблема будет решена осенью 2018-го.
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