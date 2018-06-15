С завтрашнего дня в губернском центре отправятся специальные автобусы к дачным массивам. Как сообщается, перевозки будут совершаться по 34 маршрутам, на 80 автобусах, с 6:00 до 20:00. С расписанием можно будет ознакомиться на остановках и в пунктах продажи сезонок. Стоимость …