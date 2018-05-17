В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре В Самаре у Загородного парка утром 16 мая люди в черном с масками на лицах остановили иномарку Infiniti, вывели оттуда мужчину и уложили его на асфальт, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Сейчас пользователи активно обсуждают это происшествие. В СМИ …