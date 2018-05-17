В Самаре на подготовку к пляжному сезону в городском бюджете предусмотрено 35,3 миллиона рублей, сообщили чиновники. На пляжах города установят 1393 единицы пляжного оборудования - на 103 больше, чем в 2017 году. Сейчас берег Волги, где традиционно устраивают официальные пляжи, приводят в порядок. Вывезено 120 кубометров послепаводкового мусора. Дно у берега начнут очищать 20 мая. Работы должны быть завершены до 5 июня. Еженедельно специалисты будут брать пробы воды и проверять ее на наличие вредных веществ. На пляжи завезут 15,3 тысячи тонн речного песка.
«Работы по планировке начнутся при снижении уровня воды до отметки в 29 м, по согласованию со Средневолжским Территориальным управлением Росрыболовства, которое дает оценку воздействия этой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания», - сообщили в мэрии.
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