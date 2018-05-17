11
20
33
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.                  888   .d888  888    888   .d88888b.          d8888 
 d88P" "Y88b                 888  d88P"   888    888  d88P" "Y88b        d88888 
 888     888                 888  888     888    888  888     888       d88P888 
 888     888   .d88b.    .d88888  888888  8888888888  888     888      d88P 888 
 888     888  d88P"88b  d88" 888  888     888    888  888     888     d88P  888 
 888 Y8b 888  888  888  888  888  888     888    888  888 Y8b 888    d88P   888 
 Y88b.Y8b88P  Y88b 888  Y88b 888  888     888    888  Y88b.Y8b88P   d8888888888 
  "Y888888"    "Y88888   "Y88888  888     888    888   "Y888888"   d88P     888 
        Y8b        888                                       Y8b                
              Y8b d88P                                                          
               "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

В Самаре у Загородного парка утром 16 мая люди в черном с масками на лицах остановили иномарку Infiniti, вывели оттуда мужчину и уложили его на асфальт, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Сейчас пользователи активно обсуждают это происшествие. В СМИ 
17 мая 2018, 04:22
Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

На рабочем совещании в Думе городского округа Самара был поднят вопрос работы автобусов на маршруте №47. Жители начали жаловаться на то, что в последнее время машины стали ходить реже. При этом с линии исчезли микроавтобусы.

Как сообщил руководитель городского 
17 мая 2018, 02:17
Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей второго подрайона Безымянской ТЭЦ. Речь идет о теплотрассе в границах проспекта Кирова, улиц Ветлянская, Кабельная и XXII Партсъезда. Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: 

15 мая 2018, 12:36
Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти

Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти

В Самаре в субботу, 18 мая, отроется скоростной речной маршрут в Тольятти. Пассажиров будут перевозить на скоростном судне «Восход». Время в пути – 2 часа 25 минут. Первый теплоход из Самары отправится по Волге в Тольятти в 7:45. В пути 
14 мая 2018, 04:53
К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

В главном управлении МЧС России по Самарской области прошло совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе. По словам начальника управления Олега Бойко, пик сезонного явления уже миновал. Сбросы через гидроузлы Жигулевской ГЭС значительно уменьшились. К 12 мая они должны составить 12 
4 мая 2018, 09:20
Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким

Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким

Начавшаяся неделя, по прогнозам синоптиков, может стать последней жаркой в этом году. После этого столбик термометра начнет медленно, но верно ползти вниз. Температура воды в Волге сейчас составляет немногим выше 21,5 градуса, это ниже, чем в аналогичный период прошлого года 

22 августа 2017, 11:01
Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, 

7 августа 2017, 07:20
Купаться запрещено как минимум до середины августа

Купаться запрещено как минимум до середины августа

В июне уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг отметки, при которой могут возникать различные  неблагоприятные явления. Речь в первую очередь о затоплениях. Под воду ушли острова, в районе пляжей после сбросов  воды Жигулевской ГЭС она поднялась примерно на метр.  И 

26 июля 2017, 06:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх