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Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика
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2 июля 2018, 03:02
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Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре
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2 июля 2018, 09:43
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Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. …
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2 июля 2018, 08:52
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Смерч засняли на видео в Самаре
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1 июля 2018, 11:11
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МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой …
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29 июня 2018, 03:06
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Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область
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30 мая 2018, 02:46
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Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области
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28 мая 2018, 09:48
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Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха
В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура …
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7 мая 2018, 02:20
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Синоптики прогнозируют теплый май в России
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27 апреля 2018, 03:45
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Появился новый прогноз о снеге в Самаре
В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – …
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23 апреля 2018, 01:51
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области
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16 марта 2018, 01:35
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Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары
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15 марта 2018, 02:41