Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре В Самарской области в воскресенье, 1 июля, зарегистрирован рекорд жары. Превышены предыдущие максимумы температуры воздуха 64-летней давности в Самаре и Тольятти. В Куйбышеве в 1954 году 1 июля был 33,7 градуса жары, в 2018-м уже в Самаре 34,2, в Ставрополе …