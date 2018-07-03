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Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка, официальный оракул ЧМ-2018 от Самары, сделала свой прогноз на матч 1\8 финала мундиаля между Бразилией и Мексикой. Гадание проходило в традиционном формате. Перед козочкой поставили три миски с угощениями, перед которым расположили флаги стран-участниц и надпись «ничья». Забияка 

2 июля 2018, 03:02
Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

В Самарской области в воскресенье, 1 июля, зарегистрирован рекорд жары. Превышены предыдущие максимумы температуры воздуха 64-летней давности в Самаре и Тольятти. В Куйбышеве в 1954 году 1 июля был 33,7 градуса жары, в 2018-м уже в Самаре 34,2, в Ставрополе 
2 июля 2018, 09:43
Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре

Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре

Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. 
2 июля 2018, 08:52
Смерч засняли на видео в Самаре

Смерч засняли на видео в Самаре

Жаркая погода в Самаре продолжает приносить сюрпризы. 30 июня в объектив камеры одного из жителей города попал небольшой смерч. Пылевая воронка образовалась в районе пересечения улицы Санфировой и Московского шоссе.

«Слева от дороги была парковка. И на ней крутилось 
1 июля 2018, 11:11
МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели  призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой 

29 июня 2018, 03:06
Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

В Самарскую область к выходным вернутся заморозки. В ночь на пятницу, 1 июня, местами возможны заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов по Цельсию. Днем местами небольшой дождь, температура воздуха 10 – 15 градусов тепла. В ночь 
30 мая 2018, 02:46
Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области

Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление к среде. В ночь на вторник ожидаются заморозки до -2 градусов по Цельсию. Днем 13-18 градусов тепла. В среду температура может повыситься до + 25, возможны кратковременные дожди, гроза. В период до 30 мая 
28 мая 2018, 09:48
Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура 
7 мая 2018, 02:20
Синоптики прогнозируют теплый май в России

Синоптики прогнозируют теплый май в России

Синоптики считают, что май в России в целом будет теплым. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на территории страны прогнозируется температура около и выше нормы. Речь идет о Центральном федеральном округе, Юге России, большей части Сибири и Дальнего Востока.
27 апреля 2018, 03:45
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Необычайно холодный март, уже поставивший рекорд отрицательных температур, в ближайшее время свои позиции не сдаст.

«На ближайшие 7 дней такого хорошего тепла, с положительными температурами, мы не ждем. И таких 30-градусных морозов уже мы не ждем. Температура за прошедшие 
16 марта 2018, 01:35
Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в апреле. Температура воздуха в следующем месяце ожидается без аномалий, станет теплее – средняя температура около семи градусов по Цельсию. А вот осадков прогнозируется больше нормы – волновые циклоны принесут дожди и, 
15 марта 2018, 02:41
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