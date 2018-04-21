Что мешает внедрению в жизнь цифровых технологий? Как выстроить взаимоотношения бизнеса, населения и власти с помощью самых современных технологий? Ответ на этот и другие вопросы пытались найти участники первой международной конференции «Самара цифровая 2018», которая прошла в госуниверситете путей сообщения.
Сорок процентов жителей Восточной Африки оплачивают коммунальные услуги с помощью мобильных телефонов. Восемь миллионов предпринимателей в Китае экспортируют товары в 120 стран мира с помощью платформы электронной торговли. Это одни из немногих примеров того, как цифровизация внедряется в повседневную жизнь. При этом не всегда такие технологии позволяют ускорить экономический рост и улучшить качество жизни. Об этом говорили участники первой международной научно-практической конференции «Самара цифровая 2018», которая прошла в губернском центре. В ней приняли участие представители властных структур, вузов области, общественных организаций, таких как Союз машиностроителей России и бизнес-сообщества.
«Цифровая экономика заставляет нас не просто учиться, и получать новые знания, но это новый формат мышления. Это новое понимание изменяющегося мира, это самое главное, что нам нужно осознать для того, чтобы на привычные вещи взглянуть совершенно по-иному», - заявил врио министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков.
По мнению руководителя Самарского межвузовского научно-образовательного центра "Развитие" Ивана Андроничева, в деле цифровизации нужно использовать системный подход. Эти технологии необходимо внедрять во всех сферах - ЖКХ, развитии транспортной инфраструктуры, управлении работой муниципальных структур и многих других. В итоге и должно получиться то, что принято называть «Умным городом».
«Дальнейшая работа представляется в виде оформленной программы, государственной региональной программы, мы ее назвали «Самара цифровая 2018». Которая бы вписывалась в федеральную программу - раньше она называлась 50 умных городов, сейчас 20 городов - мы рассчитываем, как город-миллионник, войти в эту федеральную программу», - сообщил Иван Андроничев.
Для реализации программы "Самара цифровая" планируют привлечь порядка 400 миллионов рублей из федерального бюджета, еще миллиард-полтора могут дать частные инвесторы. Главное, убедить бизнес в том, что ему это нужно и позволит в перспективе получать прибыль.
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