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Материалы по теме:

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Объединенной двигателестроительной 

6 апреля 2018, 04:47
Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области

Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области

Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области назначен Олег Волков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Напомним, в феврале этот пост покинул Сергей Безруков в связи с переходом на 
27 марта 2018, 03:47
Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Вечером 21 марта с космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08». Экипаж корабля - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Это 55-я долговременная экспедиция к МКС. 23 марта планируется стыковка корабля со 

22 марта 2018, 04:49
«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал

«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал

Самарский «Авиаагрегат», один из крупнейших российских производителей шасси для воздушных судов, объявил о намерении увеличить уставной капитал на 450 миллионов рублей. Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 26 марта, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Аффилированное 

22 февраля 2018, 04:33
В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.

Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества 

21 февраля 2018, 09:54
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