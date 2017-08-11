Самарский ботанический сад с 14 августа закрывается на ремонт.
Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. Там произрастает более 3500 видов растений. Многие из них занесены в красную книгу.
По сути, инфраструктура Ботанического сада не менялась с 80-х годов. Ремонтные работы здесь стартуют уже на следующей неделе. Поэтапно обновят дорожки, вырежут сорные растения - клен американский и карагач, отремонтируют дамбу у озера, заменят ограждение.
Светлана Розно, директор ботанического сада Самарского университета им. Королева:
- Ботанические сады создаются во всем мире, чтобы сохранять растения. Все эти растения, каждая травка, они у нас на финансовом учете. Мы ничего не должны потерять - это основные средства. До последнего времени наша коллекция имела статус - к ней вообще нельзя притрагиваться.
После ремонта у Ботанического сада появится еще один вход - со стороны корпуса Самарского университета на улице Врубеля. Все работы, как обещают научные сотрудники, завершатся к декабрю, после чего доступ посетителей откроется вновь.
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Самарский ботанический сад закрывается
С 14 августа научное учреждение перестанет принимать посетителей. Как уже сообщала «ТЕРРА», там начнется ремонт.
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