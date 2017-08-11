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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Самарский ботанический сад закрывается

Самарский ботанический сад закрывается

С 14 августа научное учреждение перестанет принимать посетителей. Как уже сообщала «ТЕРРА», там начнется ремонт.

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Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Реконструкция самарского Ботанического сада обойдется как минимум  в полмиллиарда рублей. Работы там начнутся уже 14 августа  и будут поделены на два этапа. Первый должен завершиться к ЧМ-2018, игры которого пройдут в том числе и в столице нашего региона. Внутри ботсада  

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Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?

Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?

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Самарский мост окрепнет на 200 миллионов

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Мост в Богатовском районе, который имеет важнейшее значение для транспортного сообщения между Самарской и Оренбургской областями, пока  функционирует лишь наполовину.

Сейчас начался завершающий этап реконструкции. Общая стоимость работ - свыше 200 миллионов рублей. Богатовский мост построен 53 года назад. За все 

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Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 

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Самарские ученые откроют в космосе хранилище земных семян

Самарские ученые откроют в космосе хранилище земных семян

В Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева продолжаются  эксперименты с космическими цветами. Речь идет о растениях, выращенных из семян, побывавших на орбите. На территории сада появится специальная «космическая» аллея, где будут расти «дети галактики». В будущем ученые 
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Ботанический сад Самарского университета оформят в космической тематике

Ботанический сад Самарского университета оформят в космической тематике

В Самаре представили предварительный проект реконструкции Ботанического сада. Его предполагается оформить в космической тематике, сообщил проректор по развитию кампуса Самарского университета Андрей Антоневич. Главный вход разместят не напротив «Фрегата», как сейчас, а на углу Московского шоссе и улицы Врубеля. Там 

4 июля 2016, 02:40
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