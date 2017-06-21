В губернской думе назвали сроки, когда в Самаре возобновят движение транспорта по перекрытым участкам Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Это должно произойти 1 сентября. Планируется открыть проезд на участке Новой-Садовой от Полевой до Первомайской, который закрыт в связи со строительством метрополитена. Также к началу нового учебного года обещают ввести в эксплуатацию первый новый тоннель на Московском шоссе в районе бывшего Ипподрома. Второе аналогичное сооружение на пересечении с Ракитовским шоссе обещают запустить с 1 декабря. Напомним, девятиметровый участок Московского шоссе реконструируют к ЧМ-2018.
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В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе
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13 июня 2017, 03:25
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Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема
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9 июня 2017, 12:07
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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?
Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как …
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8 июня 2017, 08:00
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Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе
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7 июня 2017, 05:00
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Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей
В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе …
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17 мая 2017, 12:54
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Дальше только хуже: когда наступит ад в центре Самары?
Блогер eirc63 рассуждает о пробках в Самаре, вызванных ремонтом Южного моста.
«Время 10:15, пробочки начинают спадать. Но я свое отстоял. Раньше перепробовал все: электричку, Старый и Южный мост, мотоцикл, пешком обходил пробку... Но после очередной 3-часовой поездки из-за …
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28 апреля 2017, 05:45
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В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой
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17 апреля 2017, 04:15
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Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС
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12 апреля 2017, 04:10
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Внимание, котлован на Ново-Садовой! Эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»
В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.
На Ново-Садовой появится котлован …
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11 апреля 2017, 04:34
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Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре
В социальной сети появились фотографии с места строительства камеры съездов станции метро «Алабинская». Напомним, работы ведутся на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ранее сообщалось, что открыть движение по этому отрезку дороги планируют летом 2017 года, ориентировочно в …
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5 апреля 2017, 04:07
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Яндекс составил Топ-5 автомобильных пробок Самары
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17 октября 2016, 05:07
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В России предложили изменить ПДД для борьбы с пробками
В ГИБДД поступили предложения по внесению изменений в Правила дорожного движения (ПДД) ради борьбы с пробками. Исследование провели в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Его результаты были представлены в Санкт-Петербурге на конгрессе по безопасности дорожного движения.
По мнению …
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5 октября 2016, 02:00