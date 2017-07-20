Завершить ремонт на трассе Волжский – Курумоч - «Урал» под Самарой планируют через месяц. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтового покрытия. Протяженность дороги – почти четыре километра. Она является частью гостевого маршрута ЧМ-2018. По ней болельщики будут добираться из аэропорта в Самару. Закончить все работы на проезжей части должны в начале августа, сообщили в правительстве Самарской области. Решено отремонтировать мост через реку Сок. Однако сроки работ пока не утверждены. Чтобы не затруднять движение автомобилистов, предложено дождаться завершения ремонта на других выездах из Самары, рассказали в региональном минтрансе.
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