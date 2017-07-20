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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Поехали: На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке

Поехали: На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке

В Самаре на пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке. Пока в одном направлении - в сторону выезда из города. Машины едут по двум полосам. В субботу будет запущена ещё одна в противоположном направлении. На месте сегодня 

20 июля 2017, 01:36
«Самара Арену» спрячут за специальными экранами

«Самара Арену» спрячут за специальными экранами

Сметная документация второго этапа благоустройства вокруг стадиона «Самара Арена» прошла Госэкспертизу. Получено положительное заключение, сообщили в правительстве Самарской области. Согласно проекту, к ЧМ-2018 вокруг лесопарка рядом со стадионом появится ограждение и камеры наблюдения. Также будут установлены специальные экраны для защиты 

20 июля 2017, 12:02
Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение  «в город».

«При этом для проведения работ будет 

20 июля 2017, 06:00
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений 

19 июля 2017, 07:47
Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Во вторник, 18 июля, очевидцы сообщили о коммунальной аварии, произошедшей в Самаре в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

«Прорвало трубу, залило дорогу, двор кипятком», - написал автор сообщения.
18 июля 2017, 03:37
В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов

В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов

Минтранс Самарской области и сервис «Яндекс.Такси» договорись о партнерстве. Стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси. Проект направлен на формирование прозрачности оказания услуг таксомотор­ных перевозок и подготовку отрасли к наплыву туристов в Самару во время предстоящего ЧМ-2018, говорится 

18 июля 2017, 12:50
Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов

Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов

В Самаре ищут подрядчика для проведения дополнительных работ по ремонту площади Куйбышева и четырех прилегающих скверов. Из городского бюджета на эти цели потратят почти 106 миллионов рублей. Победителя торгов планируют определить 7 августа. Работы он должен закончить к 30 ноября. 

18 июля 2017, 12:35
Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Движение транспорта по проспекту Карла Маркса в Самаре будет ограничено  как минимум до середины сентября. Речь идет об участке дороги от улицы Санфировой до улицы Авроры. Как сообщили в мэрии, там строят водопровод.

Проезд ограничили с понедельника, 17 июля. 
18 июля 2017, 08:23
Самарскую больницу приспособят для футбола

Самарскую больницу приспособят для футбола

В Самаре отремонтируют за 20 миллионов рублей приемное отделение №1 хирургического корпуса больницы имени Пирогова на улице Полевой, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило само учреждение. Средства на ремонт поступят из областного бюджета в рамках 

17 июля 2017, 09:38
В Самаре временно перекроют 12 улиц

В Самаре временно перекроют 12 улиц

В понедельник, 17 июля, в Самаре временно будет ограничено движение транспорта на участках 12 улиц. По ним пройдет Крестный ход, посвященный памяти последнего русского царя Николая II и его семьи. Начало запланировано на 10:20. Ожидается около трехсот участников, сообщили в 

17 июля 2017, 08:24
Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.

Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую 

12 июля 2017, 10:46
Самарскую дорогу перекроют на десять дней

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

В Самаре со следующего понедельника, 17 июля, ограничат движение транспорта по улице Шушенской. Проезд для автомобилей перекроют с шести часов утра на 70-метровом участке от дома №40 по Шушенской в направлении улицы Травяной. Это связано со строительством газопровода и благоустройством 
12 июля 2017, 09:42
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