Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю декаду июня. Согласно сообщению Приволжского УГМС, в конце месяца на Средней Волге ожидается повышение температуры воздуха.
Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, должны достигнуть берегов Волги во вторник, 27 июня. Вновь пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы и усилится ветер. Но во второй половине рабочей недели циклон отойдёт за Урал.
«Пасмурная погода сменится малооблачной сухой с постепенным повышением температуры воздуха», - сообщили метеорологи.
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