1
45
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

В среду, 28 июня, в Самаре снова испортится погода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. 
27 июня 2017, 01:03
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Кто портит погоду в Самаре?

Кто портит погоду в Самаре?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Приволжского УГМС, воздух в регионе прогрелся почти до 30 градусов по Цельсию. Но погоду продолжат портить дожди и сильный ветер. Во вторник и среду ожидается до +29 градусов, при 
26 июня 2017, 09:54
К выходным Самара может снова утонуть

К выходным Самара может снова утонуть

К выходным Самара может снова утонуть, если верить прогнозам синоптиков.
12 июня в губернской столице уже был перекрыт абсолютный максимум суточной нормы осадков, он превысил рекордный показатель 1978 года и составил 16,3 миллиметра. По мнению экспертов, самарская инфраструктура дворов и 

22 июня 2017, 05:49
Климатологи подтвердили дождливое будущее Земли

Климатологи подтвердили дождливое будущее Земли

Коллектив ученых американского космического агентства NASA заявил о грядущем увеличении осадков на нашей планете. Эксперты составили свой прогноз после анализа движения тропических облаков. Именно их перемещение провоцирует рост осадков, сообщает портал Nature Communications.
Российские ученые согласны с этой версией. По 

13 июня 2017, 02:04
Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов в результате проведенных исследований составили прогноз вытеснения людей с рабочих мест роботами. Этот процесс можно будет повсеместно наблюдать уже при жизни нынешнего поколения.
О серии исследований рассказали представители Оксфордского и Йельского университетов. По предсказаниям 

2 июня 2017, 03:22
Сколько продержится биткоин: Ученые спрогнозировали будущее криптовалют

Сколько продержится биткоин: Ученые спрогнозировали будущее криптовалют

Английские, испанские и германские ученые спрогнозировали будущее биткоинов (Bitcoin) и прочих криптовалют. По оценкам экспертов, доля Bitcoin в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году снизится до 50 процентов, тогда как суммарная доля иных платежных систем увеличится.
Для исследования эволюции 

2 июня 2017, 10:05
Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?

Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?

Министерство экономического развития сделало очередной, неутешительный для россиян, прогноз. Чиновники считают, что упавшие  доходы населения  вернутся на докризисный  уровень только в 2022 году, а пенсии начнут расти и вовсе не раньше, чем через 18 лет.
В расчетах заложена индексация выплат  

31 мая 2017, 11:18
Самару опять заморозит

Самару опять заморозит

В ближайшие три дня в столице губернии ожидается неустойчивая погода. По сообщению Приволжского УГМС, 11 мая возможны дожди. А в ночь с четверга на пятницу, 12 мая, на поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов. Впрочем, днем воздух прогреется уже до 

10 мая 2017, 01:56
В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В четверг, 4 мая, на сайте Приволжского УГМС появилось штормовое предупреждение.  Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в лесах Самарской области.

«В период с 5 по 7 мая 2017 года в  Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - 

5 мая 2017, 10:49
Когда в Самаре наступит жара?

Когда в Самаре наступит жара?

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Согласно сообщению на сайте ведомства, температура воздуха приблизится к +20 градусам по Цельсию уже к выходным. Уже днем в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла, без осадков.

«Небольшой 

25 апреля 2017, 09:13
Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области

Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области

Синоптики огласили уточненный прогноз по предстоящему паводку в Самарской области. По состоянию на утро среды, 5 апреля, на некоторых реках региона наблюдался незначительный рост уровня воды, в целом обстановка спокойная. Показатель в водохранилищах около Тольятти – 49,76 м, в районе 

5 апреля 2017, 05:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна