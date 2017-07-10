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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самый длинный проспект Самары останется перекрытым

Самый длинный проспект Самары останется перекрытым

В Самаре продлили ограничения для движения транспорта по проспекту Карла Маркса. Речь идет об участке от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов. Движение  на этом отрезке было ограничено с середины июня. Это связано с аварийной ситуацией на газопроводе. Сообщение об этом 
7 июля 2017, 02:47
В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ 

7 июля 2017, 09:39
В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ

В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ

В Самаре с 10 июля начнут красить телевизионную башню на улице Советской Армии. Работы продлятся до десятого августа. Время - с 8 до 17 часов по будням. В эти часы возможно приостановление трансляции программ по радио и ТВ.

Самарцев предупреждают: капли 

6 июля 2017, 11:59
В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В четверг, 6 июля, в Самарской области начали устранять последствия вчерашнего урагана. В Самаре зафиксировано около 60 случаев падения деревьев. Есть сообщения о снесенных остановочных павильонах и рекламных щитах. По данным МЧС, в городе повреждено не менее семи автомобилей и 
6 июля 2017, 11:23
Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Блогер siverkin отреагировал на новость, что всемирно известный футболист Диего Марадона попросил гражданство России. «Считаю, что нужно подарить ему квартиру в Самаре с регалиями почетного гражданина города, - заявляет автор. - Марадона - человек ослепительной судьбы, боец, чемпион мира, 
6 июля 2017, 09:32
В Самаре потрескалась улица Ленинградская

В Самаре потрескалась улица Ленинградская

Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.

«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на 

29 июня 2017, 01:30
Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния 

27 июня 2017, 04:26
Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней

Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней

В мэрию поступили жалобы от почетных граждан города по поводу состояния перекрестка Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там идет строительствой двухуровневой транспортной развязки. Самарцы недовольны качеством покрытия и отсутствием объездных путей. Во время выездного совещания глава города Олег Фурсов поручил 

22 июня 2017, 09:32
7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
Победителем торгов признали ООО «Автодорстрой». Стоимость контракта - 7,59 млн рублей, информируют в конкурсной комиссии.
Работа подрядчика включает 

19 мая 2017, 12:49
Проезд по магистрали «Центральная» в Самаре будет платным?

Проезд по магистрали «Центральная» в Самаре будет платным?

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выберет компанию, которая разработает транспортную модель по концессионному проекту "Строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная" Волжского района". Как сообщается на портале госзакупок, максимальная стоимость 

3 мая 2017, 11:17
Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Во всяком случае, так заявил Росавтодор, хотя еще в сентябре прошлого года ведомство сообщило о том, что проект прошел первое сито крупных ГЧП-проектов. При этом по официальной отчетности Самарская область вошла в тройку лидеров по развитию данного механизма.
Зал для 

24 апреля 2017, 06:31
Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь 

7 апреля 2017, 05:04
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