Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали «Центральной» в Волжском районе. Кроме Самары на получение субсидий могут рассчитывать проект строительства Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал», инвестпроект Татарстана по созданию дороги от автомагистрали М-7 «Волга» с мостом через Каму и обходом Нижнекамска и Набережных Челнов, а также сооружение окружной автодороги вокруг Тюмени. Все проекты будут реализованы по схеме трехстороннего финансирования - федеральный трансферт, деньги дорожного фонда региона и частного капитала. Предварительно самарский проект обойдется в 10 миллиардов рублей. Площадь строительства превысит 220 гектаров.
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