12
05
44
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2». 

Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не 

29 мая 2017, 05:07
«Струкачи» закрыты на ремонт

«Струкачи» закрыты на ремонт

Самарский фестиваль прессы всегда проходил в Струковском саду. В этот раз праздник перенесли в парк Гагарина из-за того, что "струкачи" закрыли на ремонт. Последний раз подобные работы здесь велись еще при советской власти. Теперь планируют реконструировать все пешеходные дорожки, переделать 

29 мая 2017, 04:57
Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

В Самаре начались ремонтные работы в Струковском саду и на площади Куйбышева. «Струкачи» закрыли для посетителей с 28 мая. У входов в парк уже выставили ограждения. Реконструкцию парка, согласно графику должны закончить к ноябрю 2017 года. Стоимость работ составит 270 
29 мая 2017, 02:52
Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу

Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу

В этом году в Самаре должна стартовать реконструкция здания самарского цирка на Молодогвардейской. Как отметили в департаменте информационной политики, в настоящее время проект реконструкции проходит госэкспертизу. По ее итогам Минкульт будет принимать решение о конкурсных процедурах по определению подрядчика.
Как 

26 мая 2017, 12:40
На майские праздники из Самары улетели почти 60 тысяч человек

На майские праздники из Самары улетели почти 60 тысяч человек

С 1 по 9 мая аэропорт "Курумоч" обслужил почти 60 тысяч пассажиров. Это на 45 процентов больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба самарского аэроузла. Всего за майские праздники авиакомпании совершили 313 рейсов. Около 19 тысяч человек летали за границу. Причем 

11 мая 2017, 03:28
Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Во всяком случае, так заявил Росавтодор, хотя еще в сентябре прошлого года ведомство сообщило о том, что проект прошел первое сито крупных ГЧП-проектов. При этом по официальной отчетности Самарская область вошла в тройку лидеров по развитию данного механизма.
Зал для 

24 апреля 2017, 06:31
Реконструкция главной транспортной артерии Самары тормозится из-за сложностей с коммуникациями

Реконструкция главной транспортной артерии Самары тормозится из-за сложностей с коммуникациями

Как выяснили корреспонденты "Терры", строительство развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе и реконструкция главной транспортной артерии Самары во многом тормозятся из-за сложностей с коммуникациями, в частности магистралями водопровода диаметром 500, 800 и 1000 миллиметров. Как стало известно «Терре», дорожники 

31 января 2017, 06:13
Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать правительство Самарской области в случае срыва сроков строительства двух объектов: автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе.
По данным ведомства, сейчас график работ нарушается. На начало января освоено лишь 80% денег, выделенных на эти 

23 января 2017, 04:58
В самарском аэропорту

В самарском аэропорту "Курумоч" практически полностью приостановлено авиасообщение

Причина - сильный туман, опустившийся на 63-й регион. Примерно с 7:30 утра самолеты из Москвы, Уфы, Ижевска, Сургута, Екатеринбурга и Тюмени задерживаются из-за неблагоприятных условий для посадки. Соответственно вылеты тоже откладываются.
Как сообщили в пресс-службе транспортного узла, сейчас пассажиры расположены 

26 декабря 2016, 11:13
В Курумоче экстренно сел самолет, на борту которого пассажирка родила ребенка

В Курумоче экстренно сел самолет, на борту которого пассажирка родила ребенка

Сегодня, 10 декабря, в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Душанбе в Дрезден. Как передает портал «Волга Ньюс», у одной из пассажирок прямо на борту воздушного судна начались роды. К моменту приезда "скорой" малыш уже успел 

10 декабря 2016, 03:51
Федеральные дорожники отремонтировали мост на участке трассы между Самарой и Тольятти

Федеральные дорожники отремонтировали мост на участке трассы между Самарой и Тольятти

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» завершило ремонт моста через реку Сок протяженностью 285 погонных метров на федеральной трассе М-5 «Урал» (1029 км). Работы на сооружении начались в июне текущего года. За этот период дорожники заменили покрытие, произвели устройство защитного слоя из 

30 ноября 2016, 10:04
За неделю в аэропорту

За неделю в аэропорту "Курумоч" задержали 8 партий молока и мяса из-за рубежа

Иностранцы пытались доставить в 63 регион продукцию без ветеринарных документов.
Их отсутствие  установили сотрудники областного Управления Россельхознадзора, когда проводили досмотр багажа пассажиров в пункте пропуска аэропорта. 4 партии продукции без разрешительной документации привезено из Узбекистана, 3 - из Таджикистана, 1 

8 ноября 2016, 01:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна