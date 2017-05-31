К началу зимы должна завершиться реконструкция дороги к аэропорту Курумоч. Напомним, работы там начались еще 2 года назад. При этом из 2 миллиардов 300 миллионов рублей, предназначенных на стройку, пока освоена лишь половина. Дорога в аэропорт сейчас готова на 65%. На развязке у нового терминала уложен свежий щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерной основе. Гарантия на покрытие - 5 лет. Тормозит реконструкцию, как и в случае с Московским шоссе, перенос коммуникаций.
Алексей Михалев, замдиректора по строительству автомобильных дорог компании "С.И.Т.И.": «Земляные все работы процентов на 90 выполнены, с дорожной одеждой, может, процентов на 50. Осталось перенести несколько сетей - газопровод и закончить переключение кабелей. Данная дорога ускорит путь от поселка Волжский до аэропорта и обратно на 40 минут. Проезжать будут, наверное, раза в полтора быстрее».
Общая протяженность дорожного объекта - около 5 километров. Самый сложный участок - строительство мостового путепровода над железнодорожными путями. В его основу уже завезли 140 тысяч тонн песка.
Сейчас мостовой переход протяженностью свыше 150 метров готов больше чем наполовину. После сдачи объекта в эксплуатацию движение электричек и автомобилей разведут по разным уровням. Это позволит организовать проезд машин по верху на скорости 120 километров в час. Осложняет работу этой весной дождливая погода.
Антон Логинов, мастер дорожно-строительных работ компании "С.И.Т.И.": «Отсыпаем дорожную одежду в данный момент, устраиваем щебеночно-песчаную смесь на данном участке - новые технологии, которые сейчас используются, делают не как раньше, поливается водой, укатывается катками. Бульдозеры, грейдеры все делают по 3D-системам, по спутникам, получается все намного быстрее, качественнее».
Соединение дорожного полотна и моста начнется в августе. Старая же дорога в Курумоч частично демонтируется, а частично будет использоваться как бесплатная парковка на 120 мест. По контракту все работы должны быть завершены до конца этого года.
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