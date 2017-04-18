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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

В сети появилось видео из Казахстана – с дороги в Акмолинской области в результате наводнения смыло школьный автобус с детьми.

Инцидент произошел на трассе Атбасар – Кокшетау 16 апреля. В автобусе «Паз» находились десять школьников, а также педагоги.

На видео запечатлена спасательная 

18 апреля 2017, 11:07
Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через  Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
14 апреля 2017, 10:03
Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС

Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС

Водителям большегрузов разрешат ездить по мосту Жигулевской ГЭС. Проезд для этой категории транспорта будет открыт в ночное время с 10 мая по 30 ноября.

Как сообщает «Поволжуправтодор», в этот период грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами 

12 апреля 2017, 04:10
«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

В социальных сетях появилось видео потопа в Красноармейском районе Самарской области. За кадром беседуют двое очевидцев. «Вчера ты еще мог проехать… Такое у вас было когда-нибудь?» - спрашивает женщина. «Не знаю, я не помню, во всяком случае», - отвечает мужчина. 
11 апреля 2017, 03:36
В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

В ночь на 10 апреля разлилась река Сухая Вязовка. Её уровень сейчас составляет около 4 метров. Село Красноармейское, в котором проживают около 5 тысяч человек, фактически оказалось разделено  на две половины. Между берегами как паром курсирует машина местной жилищно-коммунальной организации. 

10 апреля 2017, 06:31
Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области

Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области

В среду, 15 марта, в Самарской области стартуют дорожные работы на автотрассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС. На время ремонта количество полос для движения транспорта будет сокращено с четырех до двух. Учитывая, что другие альтернативные проезды с одного берега 
14 марта 2017, 04:02
Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

В Самарской области почти на два года введут запрет на движение грузовиков по мостовому переходу Жигулевской ГЭС. Как сообщает Поволжуправтодор, ограничения в связи с проведением ремонтных работ должны ввести с 1 апреля 2017 года по 1 января 2019-го. Напомним, в 

17 февраля 2017, 04:09
Жигулевская ГЭС - что там внутри?

Жигулевская ГЭС - что там внутри?

Блогер Наталья Козловская рассказала про долгожданную экскурсию на Жигулевскую ГЭС. "Все мы, проезжая по мосту, видели желтые грузовые краны и наблюдали сброс воды. Однако ГЭС - объект строго охраняемый и просто зайти и посмотреть, "а чего там такое жужжит", 
16 февраля 2017, 07:52
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