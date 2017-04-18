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Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками
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18 апреля 2017, 11:07
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Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел
В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
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14 апреля 2017, 10:03
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Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС
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12 апреля 2017, 04:10
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«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой
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11 апреля 2017, 03:36
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В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома
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10 апреля 2017, 06:31
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Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области
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14 марта 2017, 04:02
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Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС
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17 февраля 2017, 04:09
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Жигулевская ГЭС - что там внутри?
Блогер Наталья Козловская рассказала про долгожданную экскурсию на Жигулевскую ГЭС. "Все мы, проезжая по мосту, видели желтые грузовые краны и наблюдали сброс воды. Однако ГЭС - объект строго охраняемый и просто зайти и посмотреть, "а чего там такое жужжит", …
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16 февраля 2017, 07:52