Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные даты, когда все должно произойти, специалисты МАУ «Парки Самары» назвать затруднились.
Напомним, что высота нового колеса обозрения составит 55 метров. Аттракцион оснащен 24 закрытыми кабинками, что позволит посетителям кататься на нем круглый год. Монтаж колеса начался в июле.
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