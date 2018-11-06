16 августа стало известно, что руководитель МАУ «Парки Самары» Евгений Кришталь покидает свой пост. Об этом сообщает «Самарское обозрение». О причинах его ухода информации нет.

Спустя некоторое время информацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он сообщает о том, что в …