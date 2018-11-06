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Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза

Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза

Прежняя команда самарской мэрии в 2,5 раза завысила стоимость нового "Колеса обозрения", которое собираются установить в парке Гагарина, об этом заявил в твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, при начальной стоимости аттракциона в 50 млн рублей торги 
17 августа 2018, 11:41
СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»

СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»

16 августа стало известно, что руководитель МАУ «Парки Самары» Евгений Кришталь покидает свой пост. Об этом сообщает «Самарское обозрение». О причинах его ухода информации нет.

Спустя некоторое время информацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он сообщает о том, что в 

16 августа 2018, 03:00
Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

В парке имени Гагарина в Самаре в самом разгаре монтаж нового аттракциона - колеса обозрения. Планируется, что уже в августе на нем смогут прокатиться все желающие. Высота колеса составит 55 метров, каждая из 24 кабинок чуда техники будет рассчитана на 
30 июля 2018, 03:25
Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки 
19 июля 2018, 10:34
Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев

Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев

В Самаре в субботу, 23 июня, областной СПИД-центр проведет традиционную профилактическую акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мобильная лаборатория медиков будет ждать самарцев в парке Гагарина на центральной аллее, недалеко от новой сцены, с 16 до 18 часов. 
 

«Узнать ВИЧ-статус можно 

22 июня 2018, 10:51
К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.

Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, 
15 июня 2018, 02:54
Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов

Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов

Весной в Самаре парки и другие общественные зоны города обработают от клещей, комаров, грызунов и других распространителей инфекций, сообщает правительство Самарской области. Такое поручение областной оргкомитет «Россия – 2018» дал мэрии Самары накануне ЧМ-2018. В этом году обработку также проведут 

2 февраля 2018, 09:25
К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

Самарские парки и скверы начинают украшать к Новому году. В семи зонах отдыха в ближайшее время установят новогодние елки. Об этом сообщили  в МП «Парки Самары». Праздничные деревья появятся в «Дубовой роще» поселка Волгарь, на Воронежских озерах, в парке Молодежном, 

28 ноября 2017, 09:09
Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела

Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела

В Самаре появился еще один живой памятник. Трогательная скульптура из дерева в виде ангела, который держит на руках ребенка, предстала перед посетителями в парке Дружбы. Напомним, он находится в границах улиц Дыбенко, Гагарина, Запорожской и Советской армии. Автором необычного произведения 
12 ноября 2017, 02:00
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