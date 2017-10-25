Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила перечень документов у авиаперевозчиков для проверки ценообразования в рамках масштабной системы бронирования (GDS) и управления доходами. Об этом рассказал «Коммерсант». Список составлен на четырех листах и включает в себя 21 документ.

В «Аэрофлоте» и S7 …