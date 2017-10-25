Аукционная эпопея с колесом обозрения в парке Гагарина подошла к концу. Управление ФАС по Самарской области признало законными торги на установку аттракциона. Подписание контракта с их победителем было приостановлено две недели назад после жалоб двух других участников. Антимонопольщики решили проверить законность результата торгов. Согласно информации на портале госзакупок, их победителем стала московская фирма «Глобал», которая согласилась выполнить работы за 72,5 миллиона рублей - сумму, соответствующую максимальной стоимости контракта. Завершить работы по монтажу нужно не позднее 290 дней с момента его подписания, то есть к лету 2018-го.
В конкурсе также участвовали компании «АйронКат» и «ГРОС». Они заявили о готовности поработать за 59 миллионов и 70 миллионов рублей соответственно. Однако обоих участников к торгам не допустили с формулировкой «из-за предоставления не всех документов». Процедура проверки была запущена по заявлению пермской компании «Стройиндустрия», обратившей внимание на то, что на подачу заявок самарцы отвели три дня, тогда как по закону должно быть не менее пяти суток. С претензией в УФАС также вышло самарское ООО «Сноулифт». По результатам рассмотрения жалобы «Сноулифта» и «Стройиндустрии» были признаны необоснованными. Ограничения с процедуры заключения контракта с фирмой «Глобал» сняты, говорится в сообщении ФАС.
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