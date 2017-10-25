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Материалы по теме:

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба РФ завела дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и прочих 

23 октября 2017, 03:04
В Самаре «НТВ-Плюс» наказали за СМС

В Самаре «НТВ-Плюс» наказали за СМС

Самарское управление ФАС уличило известную компанию «НТВ-Плюс» в нарушении закона о рекламе. С жалобой на общество в антимонопольную службу обратился гражданин, которому в июне 2016 года пришло следующее смс-сообщение: «С 27.06 вещание каналов НТВ-ПЛЮС переведено в формат MPEG4. При невозможности 

23 октября 2017, 10:49
Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила перечень документов у авиаперевозчиков для проверки ценообразования в рамках масштабной системы бронирования (GDS) и управления доходами. Об этом рассказал «Коммерсант». Список составлен на четырех листах и включает в себя 21 документ.
В «Аэрофлоте» и S7 

17 октября 2017, 11:08
ФАС предложила снизить цены на контрацептивы

ФАС предложила снизить цены на контрацептивы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой проработать вопрос об уменьшении стоимости презервативов для борьбы с инфекциями, передающимися половым путем. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В соответствии со стратегией по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

16 октября 2017, 02:14
Установку нового колеса обозрения в Самаре вновь притормозили

Установку нового колеса обозрения в Самаре вновь притормозили

Многолетняя эпопея со строительством колеса обозрения в самарском парке имени Гагарина продолжается. Областное управление Федеральной антимонопольной службы приостановило подписание контракта с победителем конкурса по сооружению аттракциона на время проверки законности его результата, говорится в сообщении ФАС. Документ появился в базе 

13 октября 2017, 04:34
К маю в парке Гагарина появится 55-метровое колесо обозрения

К маю в парке Гагарина появится 55-метровое колесо обозрения

В Самаре нашли подрядчика для возведения 55-метрового колеса обозрения в парке Гагарина. Победителем стала компания «Глобал». Она согласилась установить аттракцион к маю 2018 года за максимальную сумму, которая была прописана в тендере – 72 500 000 рублей. Согласно техзаданию на колесе 

4 октября 2017, 09:04
В Самаре ищут подрядчика для строительства нового колеса обозрения

В Самаре ищут подрядчика для строительства нового колеса обозрения

Установить колесо планируется в парке Гагарина за 220 дней. Высота аттракциона - 55 метров. Источником финансирования являются собственные и заемные средства МАУ «Парки Самары». Производителю заплатят 72,5 миллионов рублей, который, в свою очередь, не только изготовит колесо, но и приведет 

26 сентября 2017, 04:00
Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет

Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет

В Самаре ищут банк, который поможет профинансировать установку 55-метрового колеса обозрения в парке имени Гагарина. Аукцион объявило МП «Парки Самары». Нужно 90 миллионов рублей. Деньги направят на приобретение, изготовление, транспортировку, монтаж и установку аттракциона. Рассчитаться с кредитором предприятие готово за 

31 июля 2017, 12:50
В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира

В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира

Стало известно место проведения VII Международного фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь». В 2017 году он состоится в парке Гагарина, сообщили организаторы мероприятия. Представления уличных актеров, художников и музыкантов будут проходить в течение двух дней – 26 и 27 августа.
26 июля 2017, 07:03
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