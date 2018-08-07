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Робот «Валли» проверит прочность труб и опасные участки в Самаре
В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют …
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7 августа 2018, 04:25
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«Стол заказов» на «Русском радио» начинается
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7 августа 2018, 03:06
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Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития
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7 августа 2018, 02:37
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Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson
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7 августа 2018, 02:09
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Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами
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7 августа 2018, 01:32
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Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области
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7 августа 2018, 11:38
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В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»
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6 августа 2018, 05:27
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В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан
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6 августа 2018, 03:04
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42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани
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6 августа 2018, 10:36
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По Ракитовскому шоссе в Самаре растекаются фекальные реки
Ракитовское шоссе в Самаре затоплено канализационными стоками. О проблемах сообщают местные жители. Наиболее проблемный участок расположен в районе дома №38а. Фекальные массы растекаются по окрестностям второй день, пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.
По словам работников компании «РКС-Самара», …
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3 августа 2018, 02:19
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В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»
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2 августа 2018, 01:54
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В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево
2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», …
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2 августа 2018, 10:48