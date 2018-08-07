4
37
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 августа 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Робот «Валли» проверит прочность труб и опасные участки в Самаре

Робот «Валли» проверит прочность труб и опасные участки в Самаре

В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют 
7 августа 2018, 04:25
«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

Стрелки часов прошли отметку 16:00, а это значит, что на «Русском радио» в Самаре начинается традиционный «Стол заказов». Ваших приветов и поздравлений в эфире ждет Светлана Столичная. Звоните в течение ближайшего часа!

Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.
7 августа 2018, 03:06
Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.

По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние 
7 августа 2018, 02:37
Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в Самаре пройдет крупный фестиваль знаменитых байков Harley Davidson. В наш город приедет огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков. Гости фестиваля смогут потрогать и даже прокатиться на любом из них. Событие 
7 августа 2018, 02:09
Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Полицейские из Ставропольского района области выясняют подробности аварии на трассе «Ташелка - Сосновка». В понедельник, 6 августа, в 21:20 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-21104 со стороны села Ташелка в направлении Сосновки. На 1 километре трассы автомобилист не смог держаться 
7 августа 2018, 01:32
Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

В понедельник, 6 августа, в 12:55 35-летняя женщина ехала на иномарке Toyota Corolla по трассе «Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка» со стороны Пестравки в направлении областной столицы.

На 15-м километре трассы во время обгона она не смогла 
7 августа 2018, 11:38
В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В воскресенье днем, 5 августа, напротив дома № 76 по улице Агибалова в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. 38-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице Вилоновской в направлении Агибалова, когда сбил пенионерку. 70-летняя женщина пересекала дорогу вне зоны действия 
6 августа 2018, 05:27
В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В ночь с воскресенья на понедельник, с 5 на 6 августа, в поселке Мехзавод в Самаре активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД задержали очередного пьяного водителя. Очевидцы позвонили на горячую линию по номеру 275-51-11 и рассказали, что во дворах на 
6 августа 2018, 03:04
42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

3 августа в Сызрани произошла авария с участием ребенка. Около 19:00 42-летняя автоледи на Lexus ехала по улице Победы в сторону улицы Кирова. Около дома №17 по Побед под колесами иномарки оказался мальчик, перебегавший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 
6 августа 2018, 10:36
По Ракитовскому шоссе в Самаре растекаются фекальные реки

По Ракитовскому шоссе в Самаре растекаются фекальные реки

Ракитовское шоссе в Самаре затоплено канализационными стоками. О проблемах сообщают местные жители. Наиболее проблемный участок расположен в районе дома №38а. Фекальные массы растекаются по окрестностям второй день, пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам работников компании «РКС-Самара», 
3 августа 2018, 02:19
В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там 

2 августа 2018, 01:54
В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», 
2 августа 2018, 10:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх