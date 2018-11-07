Уважаемая Наталья Николаевна!
Примите наши искренние поздравления с днём рождения!
В этом году телерадиокомпании «ТЕРРА» исполняется 20 лет, и мы бесконечно рады, что все эти годы наша редакция работает под Вашим талантливым руководством!
Благодаря Вам «ТЕРРА» уже много лет удерживает лидерские позиции и остаётся одним из ведущих СМИ Самарской области. В копилке наших общих достижений три бронзовых "Орфея" самой престижной телевизионной премии ТЭФИ, пять победителей журналистской премии «Золотое перо Самарской губернии», а также победы в значимых региональных и федеральных конкурсах.
«ТЕРРА» - это настоящая кузница кадров и качественная профессиональная школа! Выпускники нашей телерадиокомпании возглавляют областные и муниципальные СМИ, работают в органах власти, трудятся на федеральных телеканалах по всей стране и за рубежом. Не зря говорят: «Если работал в «ТЕРРЕ» — нигде не пропадёшь».
Ваш авторитет неоспорим, а вклад в общее дело невозможно переоценить. Каждый член нашего коллектива благодарен Вам за возможность быть частью "ТЕРРЫ".
От всей души поздравляем Вас с днём рождения! Желаем покорения новых творческих вершин! Оставайтесь такой же целеустремлённой, успешной, яркой, молодой, красивой и азартной в достижении задуманного! Желаем крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!