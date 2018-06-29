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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти
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29 июня 2018, 10:41
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29 июня 2018, 10:23
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Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью
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28 июня 2018, 02:25
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти
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28 июня 2018, 08:44
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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару
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19 июня 2018, 05:02
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Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ
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2 мая 2018, 03:15
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Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре
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18 апреля 2018, 04:23
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Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре
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18 апреля 2018, 11:03
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Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре
Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.
Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах …
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14 марта 2018, 05:24
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В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием
В Колумбии мужчина, имеющий гражданство РФ и Армении Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО), сбежал, отняв оружие у конвоиров. Об этом информирует портал АНО.
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24 апреля 2017, 02:29
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6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии
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7 июня 2016, 10:22