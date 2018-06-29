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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал 

19 июня 2018, 05:02
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Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ

В ночь со вторника на среду, с 1 на 2 мая, под Сызранью в ДТП погибли три человека. Авария случилась примерно в 3:30 на 27 км автомагистрали «Сызрань-Саратов» неподалеку от поселка Кубра.
 
По данным сотрудников полиции, водитель автомашины ВАЗ-111830 

2 мая 2018, 03:15
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Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

В Самаре полицейские опубликовали официальную информацию о ДТП с участием водителя машины «КамАЗ», который снес три киоска. Кроме того, стало известно о 
18 апреля 2018, 04:23
Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

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18 апреля 2018, 11:03
Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах 

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В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии мужчина, имеющий гражданство РФ и Армении Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО), сбежал, отняв оружие у конвоиров. Об этом информирует портал АНО.
Согласно публикуемым сведениям, посольство России в этой стране обратилось с просьбой 

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6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии

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Организованная им инсталляция, как ни странно, была посвящена борьбе за мир во всем мире. Температура воздуха в это время составляла только 7 градусов тепла. Тем не менее, 

7 июня 2016, 10:22
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