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Материалы по теме:

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Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Вчера под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает «Маленькая Сызрань», около 14 часов на 907 километре в районе ближней АЗС «Лукойл» лоб в лоб столкнулись Газель и фура Mercedes-Benz. По версии сотрудников полиции, на 
19 февраля 2017, 01:33
Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
14 февраля 2017, 11:14
Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.

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12 февраля 2017, 05:35
«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
 
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того 
12 февраля 2017, 05:10
В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед

В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед

В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно 
24 января 2017, 05:36
В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Интернете на одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей появилось необычное предложение – автомобиль «Нива» («ВАЗ-2121») 1980 года выпуска. Владелец готов его продать за 5 миллионов рублей.

«Пробег 200 километров, новые (не реставрированный), ранний выпуск, данный автомобиль в 
19 января 2017, 06:56
В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото

В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото

Вчера, 14 января, около 16:00 в Самаре на Волге в районе спуска Лейтенанта Шмидта в промоину провалился автомобиль, передает ПСС Самарской области.
 
Находившиеся в машине пассажиры благополучно успели выбраться на лед. Спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега. К 
15 января 2017, 02:23
Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»

Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»

Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.

Ранее в руководстве полиции 
10 января 2017, 05:38
Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
 
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда 
5 января 2017, 03:31
На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

ЧП произошло 1 января около 20:00 в районе старой понтонной переправы. Автомашина «Нива» выехала на лед реки Сухая Самарка, однако в пути провалилась в промоину и полностью ушла под воду.

Водитель «Нивы» сумел выбраться из салона и добраться до 
5 января 2017, 03:00
На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»

На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»

На АвтоВАЗе закрыли 62-й производственный корпус, на котором с 1977 года выпускалась одна единственная модель — трехдверная Lada 4x4 (Нива).
 
Как пишет «Русский автомобиль», на последний экземпляр легендарного внедорожника, собранного в цеху, рабочие наклеили плакат «Прощай Нива».
 
В 
25 декабря 2016, 02:23
В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак

В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак

Вчера, 8 апреля, в затоне реки Самара около Кировского моста в промоину провалился рыбак. Как передает ПСС по Самарской области, оказавшегося в воде любителя подледного лова заметили люди, проезжавшие по мосту. Они же и вызвали спасательную службу.
Спасатели были направлены 
9 апреля 2016, 11:26
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