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Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)
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19 февраля 2017, 01:33
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Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»
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14 февраля 2017, 11:14
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Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара
В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.
Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня …
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12 февраля 2017, 05:35
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«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?
«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того …
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12 февраля 2017, 05:10
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В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед
В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно …
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24 января 2017, 05:36
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В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover
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19 января 2017, 06:56
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В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото
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15 января 2017, 02:23
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Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»
Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.
Ранее в руководстве полиции …
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10 января 2017, 05:38
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Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей
Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда …
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5 января 2017, 03:31
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На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли
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5 января 2017, 03:00
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На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»
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25 декабря 2016, 02:23
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В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак
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9 апреля 2016, 11:26