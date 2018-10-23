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Материалы по теме:

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

Полиция ищет мужчину, который накануне напал на известную самарскую тележурналистку Ингу Пеннер. На своей страничке в «Фейсбук» она рассказала, что утром поднималась на лифте в доме № 46А по улице Владимирской, где расположена редакция. Неизвестный мужчина, который находился с ней 
23 октября 2018, 01:37
56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

С начала этого года судебные приставы в Самарской области вынесли 56,7 тысячи постановлений, по которым было ограничено право выезда должников за границы страны. Жители региона накопили долги по кредитам, алиментам, штрафам, не оплатили вовремя услуги ЖКХ. Между тем только 13 
23 октября 2018, 01:06
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию 
23 октября 2018, 11:59
Сезон фитнеса

Сезон фитнеса

С наступлением теплого сезона многие мужчины устремляются в фитнес-залы или на площадки воркаут, чтобы сбросить набранные за зиму килограммы, привести фигуру в порядок или подправить рельеф мышц. Перед теми, кто впервые решил отправиться в фитнес-зал, встает вопрос о том, какой 
30 мая 2018, 09:00
В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В Российской Федерации в недалеком будущем могут официально узаконить профессию специалиста по фитнесу. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в думском комитете по физической культуре.
Эта тема поднималась на днях и в Общественной палате. По итогам обсуждения появилось решение о 

21 декабря 2017, 11:10
Названа опасная продолжительность занятий фитнесом

Названа опасная продолжительность занятий фитнесом

Как утверждают авторы недавнего исследования, слишком продолжительные тренировки могут нанести вред представителям сильного пола. Чрезмерная физическая активность чревата болезнями сердечно-сосудистой системы.
Серию экспериментов провели в Университете Иллинойса. Ученые анализировали, как, например, занятия фитнесом влияют на кальцификацию коронарных артерий. В продолжительных 

20 октября 2017, 03:19
Без тренажеров: Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес

Без тренажеров: Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес

Британские специалисты заявили, что в настоящее время разрабатывают таблетки, которые способны улучшить физическую форму без изнурительных тренировок. Они определили ключевой белок, который высвобождается во время занятий в спортзале, и приступили к его синтезу.
Таблетке дали рабочее наименование «Piezo 1». Она 

26 сентября 2017, 02:14
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