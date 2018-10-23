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В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
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23 октября 2018, 01:37
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56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу
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23 октября 2018, 01:06
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию …
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23 октября 2018, 11:59
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Сезон фитнеса
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30 мая 2018, 09:00
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В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»
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21 декабря 2017, 11:10
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Названа опасная продолжительность занятий фитнесом
Как утверждают авторы недавнего исследования, слишком продолжительные тренировки могут нанести вред представителям сильного пола. Чрезмерная физическая активность чревата болезнями сердечно-сосудистой системы.
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20 октября 2017, 03:19
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Без тренажеров: Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес
Британские специалисты заявили, что в настоящее время разрабатывают таблетки, которые способны улучшить физическую форму без изнурительных тренировок. Они определили ключевой белок, который высвобождается во время занятий в спортзале, и приступили к его синтезу.
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26 сентября 2017, 02:14