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В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро
Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на …
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27 августа 2018, 11:49
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Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре
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27 августа 2018, 11:40
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Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка
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27 августа 2018, 11:24
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В Самарской области продают ВИП-самолет
Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона …
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27 августа 2018, 11:14
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд
В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление …
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24 декабря 2017, 02:29
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Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады
Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".
В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:
«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в …
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31 июля 2017, 03:50
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Врачи открыли, какие женщины живут дольше
Норвежские ученые утверждают, что женщины с чувством юмора живут дольше тех, у кого оно отсутствует. Свои выводы специалисты сделали по итогам 20-летних исследований.
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25 октября 2016, 05:24
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Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото
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10 октября 2016, 11:41
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В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области
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20 сентября 2016, 04:16
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Умер Сергей Муратов
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9 февраля 2015, 07:02
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Еще два известных фестиваля уехали из Юрмалы
Фестиваль КВН «Голосящий КиВиН» и юмористическое шоу «Юрмалина» больше не будут проводиться на традиционной площадке в Юрмале в Латвии. Организаторы мероприятий отказались в этом году бронировать концертный зал Дзинтари.
Напомним, накануне стало известно о переезде из Юрмалы в Сочи конкурса молодых …
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14 января 2015, 09:55
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В Самаре стартовал новый сезон КВН
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28 октября 2014, 04:09