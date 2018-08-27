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В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на 
27 августа 2018, 11:49
Памятник авторитету

Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре

В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу жители города обратились в соцсетях к властям региона с просьбой разобраться в ситуации. Горожане пожаловались, что гранитная плита установлена на 

27 августа 2018, 11:40
Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Во вторник, 28 августа, в Доме архитектора в Самаре презентуют открытый конкурс на лучший проект реконструкции Загородного парка. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей. Автор самой удачной концепции получит 500 тысяч рублей, за второе и третье место полагаются 250 и 
27 августа 2018, 11:24
В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление 
24 декабря 2017, 02:29
Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".

В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:

«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в 

31 июля 2017, 03:50
Врачи открыли, какие женщины живут дольше

Врачи открыли, какие женщины живут дольше

Норвежские ученые утверждают, что женщины с чувством юмора живут дольше тех, у кого оно отсутствует. Свои выводы специалисты сделали по итогам 20-летних исследований.
По наблюдениям ученых, веселые представительницы прекрасного пола на 73% реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, 

25 октября 2016, 05:24
Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Всего 2,5 суток «сырные» ворота в самарском Парке Гагарина оставались жёлтыми. Сегодня около часу дня рабочие перекрасили скульптурную группу в белый цвет. Напомним, в ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк 
10 октября 2016, 11:41
В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области

В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области

В региональной столице прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области. В нем приняли участие команды из Белоруссии, Казахстана, а также из городов России. Самару представили "Волжане СамГТУ".
В искрометности шуток на сцене "МТЛ Арены" соревновались 5 команд. 

20 сентября 2016, 04:16
Умер Сергей Муратов

Умер Сергей Муратов

В Москве на 84-м году жизни ушел из жизни известный журналист и кинокритик Сергей Муратов. Профессор МГУ, автор более 15 книг, учебных пособий и программ по проблемам телевидения, медиаобразования. Он написал свыше 400 публикаций для теоретических сборников, российских и зарубежных научных 

9 февраля 2015, 07:02
Еще два известных фестиваля уехали из Юрмалы

Еще два известных фестиваля уехали из Юрмалы

Фестиваль КВН «Голосящий КиВиН» и юмористическое шоу «Юрмалина» больше не будут проводиться на традиционной площадке в Юрмале в Латвии. Организаторы мероприятий отказались  в этом году бронировать концертный зал Дзинтари.

Напомним,  накануне стало известно о переезде из Юрмалы в Сочи конкурса молодых 

14 января 2015, 09:55
В Самаре стартовал новый сезон КВН

В Самаре стартовал новый сезон КВН

27 октября в развлекательном центре «Звезда» прошла первая отборочная игра юниор-лиги КВН.
28 октября 2014, 04:09
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