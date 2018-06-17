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«Может это летающая тарелка?»: Самарцев разбудил яркий свет в небе
В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru
«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было …
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17 июня 2018, 12:40
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«Он сделал мой день!»: Самарский борщ покорил журналиста из Аргентины
Луис Андрес Хенао, корреспондент информагентства Associated Press из Аргентины, опубликовал в Инстаграме свои первые впечатления от приезда в Самару. По его словам, он рад быть в наш город, несмотря на долгий перелет из Буэнос-Айреса, который занял в сумме более …
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16 июня 2018, 03:03
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Первый бесплатный поезд с фанатами ЧМ-2018 прибыл в Самару из Москвы
Сегодня, 16 июня, на самарский ЖД-вокзал прибыл из Москвы первый бесплатный поезд с болельщиками Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, передает «Волга Ньюс».
На игру Коста-Рика - Сербия, которая состоится 17 июня на «Самара-Арена», приехали более 700 футбольных фанатов.
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16 июня 2018, 02:10
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Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити
На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити …
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7 июня 2018, 09:41