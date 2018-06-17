«Он сделал мой день!»: Самарский борщ покорил журналиста из Аргентины опубликовал в Инстаграме свои первые впечатления от приезда в Самару. По его словам, он рад быть в наш город, несмотря на долгий перелет из Буэнос-Айреса, который занял в сумме более … Луис Андрес Хенао, корреспондент информагентства Associated Press из Аргентины,свои первые впечатления от приезда в Самару. По его словам, он рад быть в наш город, несмотря на долгий перелет из Буэнос-Айреса, который занял в сумме более