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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт

9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт

Во время Парада Победы на площади Куйбышева 9 мая Сводный оркестр Самарского гарнизона впервые исполнит плац-концерт. Как сообщает пресс-служба ЦВО, музыкальные номера будут сопровождаться хореографическими элементами, перестроениями военнослужащих. В состав сводного оркестра вошли коллективы из Самарской, Оренбургской областей и представители 
30 апреля 2019, 08:58
В самарской военной части недосчитались 11 тысяч пайков на 7 млн рублей

В самарской военной части недосчитались 11 тысяч пайков на 7 млн рублей

Военная прокуратура Самарского гарнизона обнаружила в одной из воинских частей недостачу более 11 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания. Стоимость пайков составляет 7 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России. По информации надзорного ведомства, начальник продовольственной и вещевой службы воинской части с 2016 
10 апреля 2019, 03:09
В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих

В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих

В понедельник, 8 апреля, бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) была поднята по тревоге в Самарской области - стартовала масштабная проверка готовности военных к выполнению боевых задач. В учениях задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения 
8 апреля 2019, 05:29
Старший лейтенант из Сызрани случайно застрелил друга, охотясь на уток

Старший лейтенант из Сызрани случайно застрелил друга, охотясь на уток

Старший лейтенант ВВС из бортовой учебной авиационной базы в Сызрани случайно ранил во время охоты на уток своего приятеля. Это произошло в Пугачевском районе Саратовской области рано утром в субботу, 6 апреля. 33-летний старший инспектор отдела охраны ИК-17, майор внутренней 
8 апреля 2019, 01:04
Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района

Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района

Такие нарушения в дошкольном учреждении «Золотое зернышко» обнаружила прокуратура Большечерниговского района. Поводом для инспекции стало анонимное обращение родителей.
Ревизоры выяснили: продукты питания в детсад привозят и принимают без сопроводительных документов. Их качество и безопасность для детского питания ничем не подтверждается. 

15 мая 2017, 04:15
Самарских военных могут отправить в Татарстан

Самарских военных могут отправить в Татарстан

Ближайшую неделю самарские военные могут провести в Татарстане. По неофициальной информации, бойцы 2-й общевойсковой армии, штаб которой расположен в Самаре, получили приказ выдвинуться в сторону Казанского танкового полигона, где должен пройти один из этапов масштабных учений. Напомним, 26 февраля в 

27 февраля 2014, 10:09
Николай Меркушкин провел встречу с новым командующим 2-й армией

Николай Меркушкин провел встречу с новым командующим 2-й армией

Генерал-майор Игорь Серицкий, вступивший в должность командующего второй общевойсковой армией, встретился с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Серицкий рассказал о положении дел в армии, штаб которой находится в Самаре. В объединении начались занятия по боевой подготовке. Так, сейчас личный состав 

24 января 2014, 10:51
Вторую общевойсковую армию возглавил Игорь Серицкий

Вторую общевойсковую армию возглавил Игорь Серицкий

Генерал-майор уже официально вступил в новую должность. Ранее он был начальником штаба 41-й армии ЦВО. Известно, что офицер принимал участие в боевых действиях, имеет 7 госнаград, в том числе 2 ордена Мужества.

Бывший командующий 2-й армией, штаб которой находится в Самаре, 

9 января 2014, 03:27
В Самаре прошли торжества, посвященные Дню Героев Отечества

В Самаре прошли торжества, посвященные Дню Героев Отечества

Сегодня, 6 декабря, в Самаре чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Торжественные мероприятия прошли на площади Славы и у штаба Второй общевойсковой армии. Всего в Самарской области проживают 2 Героя СССР и более 30 

6 декабря 2013, 01:51
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