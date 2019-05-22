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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт
Во время Парада Победы на площади Куйбышева 9 мая Сводный оркестр Самарского гарнизона впервые исполнит плац-концерт. Как сообщает пресс-служба ЦВО, музыкальные номера будут сопровождаться хореографическими элементами, перестроениями военнослужащих. В состав сводного оркестра вошли коллективы из Самарской, Оренбургской областей и представители …
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30 апреля 2019, 08:58
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В самарской военной части недосчитались 11 тысяч пайков на 7 млн рублей
Военная прокуратура Самарского гарнизона обнаружила в одной из воинских частей недостачу более 11 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания. Стоимость пайков составляет 7 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России. По информации надзорного ведомства, начальник продовольственной и вещевой службы воинской части с 2016 …
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10 апреля 2019, 03:09
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В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих
В понедельник, 8 апреля, бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) была поднята по тревоге в Самарской области - стартовала масштабная проверка готовности военных к выполнению боевых задач. В учениях задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения …
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8 апреля 2019, 05:29
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Старший лейтенант из Сызрани случайно застрелил друга, охотясь на уток
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8 апреля 2019, 01:04
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Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района
Такие нарушения в дошкольном учреждении «Золотое зернышко» обнаружила прокуратура Большечерниговского района. Поводом для инспекции стало анонимное обращение родителей.
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15 мая 2017, 04:15
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Самарских военных могут отправить в Татарстан
Ближайшую неделю самарские военные могут провести в Татарстане. По неофициальной информации, бойцы 2-й общевойсковой армии, штаб которой расположен в Самаре, получили приказ выдвинуться в сторону Казанского танкового полигона, где должен пройти один из этапов масштабных учений. Напомним, 26 февраля в …
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27 февраля 2014, 10:09
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Николай Меркушкин провел встречу с новым командующим 2-й армией
Генерал-майор Игорь Серицкий, вступивший в должность командующего второй общевойсковой армией, встретился с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Серицкий рассказал о положении дел в армии, штаб которой находится в Самаре. В объединении начались занятия по боевой подготовке. Так, сейчас личный состав …
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24 января 2014, 10:51
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Вторую общевойсковую армию возглавил Игорь Серицкий
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9 января 2014, 03:27
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В Самаре прошли торжества, посвященные Дню Героев Отечества
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6 декабря 2013, 01:51
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