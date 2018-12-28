В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе В четверг, 27 декабря, в дорожной аварии в Тольятти пострадали двое маленьких детей. По данным полиции, 32-летняя женщина во время снегопада двигалась на Citroen С4 по жилой зоне. По пути она столкнулась с Lada Kalina с 33-летней автоледи за рулем, …