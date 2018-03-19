Более сотни единиц спецтехники всю ночь боролись с последствиями снегопада в Самаре. По данным синоптиков, за сутки выпала 1/10 часть месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. Дополнительные сложности создает высокая влажность. Как сообщил глава областного минтранса Иван Пивкин, ночью в Самаре работали 105 машин и 56 рабочих. Было вывезено свыше 3 тысяч тонн снега. Днем работу продолжили уже более 300 единиц техники. Следующим испытанием для горожан станет сильный мороз. Гидрометцентр предупреждает: уже в ближайшие сутки в ночные часы местами температура должна опуститься до 22 градусов ниже 0, а аномальное похолодание задержится до конца недели.
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