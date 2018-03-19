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Материалы по теме:

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные будет идти снег. Сильный снегопад возможен в воскресенье, 18 марта. 

«Очередной южный циклон, перемещаясь своим центром через Самарскую область, снова принесет в наш регион снегопады, местами метель и снежные заносы на 
16 марта 2018, 03:14
Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Необычайно холодный март, уже поставивший рекорд отрицательных температур, в ближайшее время свои позиции не сдаст.

«На ближайшие 7 дней такого хорошего тепла, с положительными температурами, мы не ждем. И таких 30-градусных морозов уже мы не ждем. Температура за прошедшие 
16 марта 2018, 01:35
Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в апреле. Температура воздуха в следующем месяце ожидается без аномалий, станет теплее – средняя температура около семи градусов по Цельсию. А вот осадков прогнозируется больше нормы – волновые циклоны принесут дожди и, 
15 марта 2018, 02:41
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем 
14 марта 2018, 02:27
Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове

Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове

Сильнейший снегопад на минувших выходных доставил неприятности не только самарцам. Только за один день 4 марта разгул стихии спровоцировал в Саратове 71 дорожно-транспортное происшествие. К счастью, большинство аварий обошлось без пострадавших. Только два человека были доставлены в больницу.

Сотрудники 
5 марта 2018, 06:13
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
5 марта 2018, 09:17
Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

В воскресенье, 4 марта, в Самару пришел сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до вечера 5 марта. В связи с этим была усилена работа коммунальных служб. Только днем в воскресенье улицы города убирали 102 машины и 114 рабочих. В 

5 марта 2018, 08:28
Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады

Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады

На смену морозам, которые стояли в Самарской области на минувшей неделе, в ближайшие дни в регион придет потепление. Днем 19 февраля синоптики обещают температуру -4...-9 градусов. В ночь на вторник и на среду будет холодать до -9...-13 градусов. Днем 20 

19 февраля 2018, 08:49
В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники

В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники

В Самаре в эту пятницу прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники. Степень ее готовности к зимнему сезону оценил глава города Олег Фурсов.
Общая протяженность дорог в Самаре - более 1000 километров. В этом году от снега их будут очищать более 300 

20 октября 2017, 05:58
На АвтоВАЗе начнут выпускать коммунальную технику

На АвтоВАЗе начнут выпускать коммунальную технику

До 15% российского рынка коммунальной техники может отвоевать продукция нового предприятия, которое вскоре появится в Самарской области. Об этом шла речь на встрече губернатора Николая Меркушкина с представителями швейцарской компании Boschung. Производство будет организовано на площадке АвтоВАЗа, который предоставит для 

25 августа 2017, 10:07
Самара покупает ассенизационную машину

Самара покупает ассенизационную машину

Мэрия Самары объявила тендер на приобретение спецтехники для коммунального хозяйства. Цена контракта - 46 миллионов рублей. Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, победитель конкурса должен поставить 5 фронтальных погрузчиков, 4 коммунально-уборочных машины и 4 мини-погрузчика, по 2 самосвала, автогидроподъемника, экскаватора, 
10 июля 2015, 05:08
Новая коммунальная техника, приобретенная администрацией Самары, повысит эффективность уборки города до 40%

Новая коммунальная техника, приобретенная администрацией Самары, повысит эффективность уборки города до 40%

На вооружение коммунальщиков поступили вакуумные и комбинированные машины, автогрейдер, "Газели" для аварийно-диспетческой службы и малогабаритные многофункциональные пылесосы.

Новая техника поможет существенно повысить эффективность уборки города. Крупногабаритная - на 30%, малогабаритная - на 40, отметил глава администрации Олег Фурсов.
8 мая 2015, 07:17
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