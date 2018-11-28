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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской
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28 ноября 2018, 10:23
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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В Самаре ищут нового оператора для котельных
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли …
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27 ноября 2018, 12:06
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Четырьмя крупными самарскими УК будут руководить из Пензы
Четырьмя крупнейшими самарскими управляющими компаниями - «ЖКС», «Коммунальник», «УЖКК» и «ЖЭУ №2 Железнодорожного района» начнут руководить из Пензы. Владельцы указанных организаций из московского «Домком инвеста» решили перевести управление над ними из столичного «Домсервиса» в пензенский «Жилсервис». О причинах такой реорганизации …
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20 ноября 2018, 08:15
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Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты
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30 октября 2018, 02:20
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В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло
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27 октября 2018, 09:56
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56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу
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23 октября 2018, 01:06
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Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу
Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с …
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16 октября 2018, 04:42
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В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского
Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", …
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6 июля 2018, 07:49
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Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем
Самарские коммунальщики выступили с неожиданной идеей — они посоветовали горожанам принимать душ вдвоем ради экономии воды. Оказалось, что на расходование живительной влаги повлияли жара и наводнившие город туристы. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% …
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5 июля 2018, 10:05