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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

В Сызрани под автомобильным мостом через речку Кубра обнаружили труп мужчины

В Сызрани под автомобильным мостом через речку Кубра обнаружили труп мужчины

 В Сызрани под автомобильным мостом через речку Кубра обнаружили труп мужчины, передает «КТВ ЛУЧ». На место страшной находки были вызваны сотрудники полиции и медики. По предварительной информации, на вид мужчине около 60 лет. Информации о признаках насильственной смерти нет. 
24 марта 2019, 02:55
На сызранском вокзале «ловили» женщин, торгующих «пирожками» и «жерехом»

На сызранском вокзале «ловили» женщин, торгующих «пирожками» и «жерехом»

На станции «Сызрань 1» сотрудники местного ЛО МВД провели профилактический рейд "Торговля".  Стражи порядка выявили 5 фактов занятий предпринимательской деятельностью без разрешения. Пенсионерки продавали еду пассажирам поездов дальнего следования без госрегистрации и специального разрешения. В отношении нарушителей были составлены протоколы. 

23 марта 2019, 03:49
Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала

Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала

Самые громкие новости на сей раз приходили не из областного центра, а с периферии. Особенно в этом смысле отметилась Сызрань, где происходили и трагедии, и скандалы. Но начнем все же с Самары.
 
Страшная авария на Южном шоссе унесла жизни 
23 марта 2019, 10:17
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.

В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания 

20 марта 2019, 05:24
Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных

Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных

В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».

На 
22 мая 2018, 01:54
В 2018 году Россия привлечет на 20% меньше иностранных работников

В 2018 году Россия привлечет на 20% меньше иностранных работников

Кабмин заявил об уменьшении потребности в привлечении зарубежных работников в следующем году на 20,7%. Как отмечается на правительственном портале, в данном случае речь идет о численности 140 423 человека, что составляет 79,3% от квоты текущего года.
В отдельных сегментах экономики 

8 декабря 2017, 10:21
Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Схему оформления налогового резидентства для иностранных работников высокой квалификации собирается сделать гораздо проще кабмин. Информацию на этот счет распространили "Известия".
Такую инициативу озвучил экономический блок, она одобрена на предварительных совещаниях. В кабмине, в частности, думают справиться с демографическим провалом  1990-х 

29 ноября 2017, 09:26
Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года

Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года

К маю 2018 года в Самаре преобразят объект культурного наследия «Центральный телеграф», построенный в 1930-е годы. Здание расположено в районе площади Куйбышева по адресу: улица Красноармейская, 17. Объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта сооружения. Подрядчика планируют определить 11 декабря 

21 ноября 2017, 09:59
Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы

Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы

А в ПФО она занимает первое место. На миграционный учет с начала 2017 года поставлено 233 тысячи лиц. И это только официальная статистика. Обсудить проблему межнациональных и межэтнических отношений в Самару в понедельник прибыл заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, 

20 ноября 2017, 01:20
Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%

Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%

В Минтруда выступили с инициативой уменьшения количества зарубежных работников в Российской Федерации на 20% в будущем году по сравнению с сегодняшними показателями. Предложение направили в кабинет министров.
Как считают эксперты Министерства труда, реальная необходимость иностранных трудовых ресурсов в России составит 

26 октября 2017, 03:24
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%

Жильцы на настоящий момент уже выплатили 7 млрд 615 млн рублей. Из запланированных тысячи шестисот обновлены тысяча двести домов. Еще в 250 ремонт продолжается. При этом в 138 многоэтажках сроки работ затягиваются.
23 января 2017, 06:37
Тольяттинская пенсионерка добилась ремонта жилья, объявив голодовку

Тольяттинская пенсионерка добилась ремонта жилья, объявив голодовку

Пенсионерка из Тольятти добилась ремонта многоэтажного общежития, объявив голодовку. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Самаре».

Старшая по дому на улице Комсомольской давно пытается добиться ремонта. В здании проживают почти 400 человек. Условия жизни отвратительные: давно не меняли 
30 октября 2016, 05:24
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