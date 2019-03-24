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В Сызрани под автомобильным мостом через речку Кубра обнаружили труп мужчины
В Сызрани под автомобильным мостом через речку Кубра обнаружили труп мужчины, передает «КТВ ЛУЧ». На место страшной находки были вызваны сотрудники полиции и медики. По предварительной информации, на вид мужчине около 60 лет. Информации о признаках насильственной смерти нет. …
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24 марта 2019, 02:55
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На сызранском вокзале «ловили» женщин, торгующих «пирожками» и «жерехом»
На станции «Сызрань 1» сотрудники местного ЛО МВД провели профилактический рейд "Торговля". Стражи порядка выявили 5 фактов занятий предпринимательской деятельностью без разрешения. Пенсионерки продавали еду пассажирам поездов дальнего следования без госрегистрации и специального разрешения. В отношении нарушителей были составлены протоколы. …
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23 марта 2019, 03:49
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Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала
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23 марта 2019, 10:17
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Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.
В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания …
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20 марта 2019, 05:24
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Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных
В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».
На …
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22 мая 2018, 01:54
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В 2018 году Россия привлечет на 20% меньше иностранных работников
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8 декабря 2017, 10:21
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Иностранцам упростят допуск на работу в РФ
Схему оформления налогового резидентства для иностранных работников высокой квалификации собирается сделать гораздо проще кабмин. Информацию на этот счет распространили "Известия".
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29 ноября 2017, 09:26
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Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года
К маю 2018 года в Самаре преобразят объект культурного наследия «Центральный телеграф», построенный в 1930-е годы. Здание расположено в районе площади Куйбышева по адресу: улица Красноармейская, 17. Объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта сооружения. Подрядчика планируют определить 11 декабря …
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21 ноября 2017, 09:59
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Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы
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20 ноября 2017, 01:20
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Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%
В Минтруда выступили с инициативой уменьшения количества зарубежных работников в Российской Федерации на 20% в будущем году по сравнению с сегодняшними показателями. Предложение направили в кабинет министров.
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26 октября 2017, 03:24
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Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%
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23 января 2017, 06:37
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Тольяттинская пенсионерка добилась ремонта жилья, объявив голодовку
Пенсионерка из Тольятти добилась ремонта многоэтажного общежития, объявив голодовку. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Самаре».
Старшая по дому на улице Комсомольской давно пытается добиться ремонта. В здании проживают почти 400 человек. Условия жизни отвратительные: давно не меняли …
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30 октября 2016, 05:24
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