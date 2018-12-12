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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

Во вторник вечером, 11 декабря, в Сергиевском районе произошла авария с пострадавшими. 37-летний водитель иномарки Chery Tiggo ехал по 1108 километру трассы М-5 «Урал» в сторону Самары. Автомобилист не сумел выбрать безопасную скорость, «догнал» колесный трактор Беларус и врезался в 
12 декабря 2018, 01:51
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Уже в четверг, 13 декабря, будут подведены итоги конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Пока на это кресло претендуют шесть кандидатов, прием документов завершился накануне. Напомним, что должность стала вакантной после отставки Владимира Классена, занимавшего ее с 2013 года. Свой 
12 декабря 2018, 01:16
Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Во вторник, 11 декабря, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 7:40 47-летний водитель иномарки Nissan Note ехал по улице Борковской со стороны Коммунальной в направлении Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской автомобилист выдвинулся на встречную полосу, где 
12 декабря 2018, 12:44
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии

В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии

С 17:00 воскресенья, 9 декабря, без горячего водоснабжения остались два многоквартирных дома в Юго-Западном районе. По сообщению администрации Сызрани, отключение в многоэтажках № 60 и 68 по проспекту 50 лет Октября связано с коммунальной аварией — прорыв на сетях произошел 
10 декабря 2018, 08:21
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В Самаре продолжается уборка снега: жители поселка Толевый остались довольны

В Самаре продолжается уборка снега: жители поселка Толевый остались довольны

В Самаре продолжается снегопад, который начался ещё на прошлой неделе. Осадки, по прогнозам синоптиков, должны были прекратиться в этот четверг, и возобновиться в следующий понедельник. Пока работу коммунальных служб сложно назвать удовлетворительной — город уже неоднократно вставал в 9-балльные пробки, 
29 ноября 2018, 06:45
Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев

Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев

В Самаре за 10 месяцев этого года пришлось заменить 610 украденных или сломанных крышек люков от водопроводных и канализационных колодцев. По данным «РКС-Самара», эта цифра больше, чем показатель за весь прошлый год. Нередко злоумышленники снимают крышки оптом - например, летом 
28 ноября 2018, 12:53
120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

Вчера, 5 августа, около 16:30 в селе Малое Максимкино Кошкинского района зафиксировали сильные порывы ветра, передает ГУ МЧС Самарской области.
 
По данным ведомства, в результате были частично повреждены кровли трех частных домов, нарушилось электроснабжение 120 домов. В них живет 
6 августа 2017, 01:46
После зимы минимум 10% крыш самарских жилых домов пришло в негодность

После зимы минимум 10% крыш самарских жилых домов пришло в негодность

Протечки неизбежны. Самарские коммунальщики рапортуют: резкие температурные перепады минувшей зимы привели в негодность как минимум каждую десятую крышу жилых домов. Инженеры зафиксировали в несколько раз больше повреждений, чем обычно. При этом в некоторых городских районах остаются нечищеными кровли более половины 

4 марта 2014, 05:06
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