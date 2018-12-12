В Самаре за 10 месяцев этого года пришлось заменить 610 украденных или сломанных крышек люков от водопроводных и канализационных колодцев. По данным «РКС-Самара», эта цифра больше, чем показатель за весь прошлый год. Нередко злоумышленники снимают крышки оптом - например, летом …