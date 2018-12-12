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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор
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12 декабря 2018, 01:51
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Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка
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12 декабря 2018, 01:16
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Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки
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12 декабря 2018, 12:44
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В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
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12 декабря 2018, 12:08
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В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии
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10 декабря 2018, 08:21
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В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
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4 декабря 2018, 08:05
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В Самаре продолжается уборка снега: жители поселка Толевый остались довольны
В Самаре продолжается снегопад, который начался ещё на прошлой неделе. Осадки, по прогнозам синоптиков, должны были прекратиться в этот четверг, и возобновиться в следующий понедельник. Пока работу коммунальных служб сложно назвать удовлетворительной — город уже неоднократно вставал в 9-балльные пробки, …
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29 ноября 2018, 06:45
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Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев
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28 ноября 2018, 12:53
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120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра
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6 августа 2017, 01:46
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После зимы минимум 10% крыш самарских жилых домов пришло в негодность
Протечки неизбежны. Самарские коммунальщики рапортуют: резкие температурные перепады минувшей зимы привели в негодность как минимум каждую десятую крышу жилых домов. Инженеры зафиксировали в несколько раз больше повреждений, чем обычно. При этом в некоторых городских районах остаются нечищеными кровли более половины …
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4 марта 2014, 05:06