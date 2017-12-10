В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи В Самаре в два раза увеличилось количество ДТП с участием машин скорой помощи. Как правило, это происходит из-за того, что автомобилисты не пропускают спецтранспорт, который движется с проблесковыми маячками и сиреной.



Услышав звук сирены и увидев проблесковые маячки, каждый …