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В Самаре пьяная женщина избила полицейского во время эвакуации машины
Жительница Самары предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Пьяная женщина избила полицейского на безымянской парковке во время эвакуации машины. Прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины, сообщила пресс-служба надзорного ведомства …
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1 декабря 2017, 01:51
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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти
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16 ноября 2017, 02:53
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Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти
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16 ноября 2017, 01:05
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В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи
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2 ноября 2017, 01:56
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Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи
Полицейские сообщили подробности аварии с участием кареты скорой помощи, которая произошла в Самаре вечером 30 октября. Ранены пассажиры реанимобиля. У 39-летней женщины повреждена рука, 22-летний молодой человек получил травму спины.
Ранее сообщалось, что медики везли в больницу пациента, …
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31 октября 2017, 02:46
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Жители Безымянки ждут тепла
В пятницу, 20 октября, температура в батареях у жителей Безымянки понизилась. Речь идет о потребителях с улиц Калинина, Физкультурной и Красных Коммунаров. Теплоснабжение объектов осуществляется в статическом режиме, сообщили в «ПТС». Причина – дефект запорной арматуры на сетевом подогревателе, выявленный …
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20 октября 2017, 05:24
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Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки
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16 июня 2017, 04:31
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Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке
В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено …
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7 июня 2017, 12:30
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В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью
Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.
Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.
Наиболее …
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23 февраля 2017, 11:20
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Крыши Самары чистят альпинисты
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4 ноября 2016, 10:03
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В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото
В Сызрани вечером 5 марта с крыши одного из многоэтажных домов по улице Володарского на автомобиль Audi свалилась ледяная глыба. Как передает «Маленькая Сызрань», к "счастью", она разбила только заднее стекло и никого не покалечила. Когда владелец автомобиля, припарковав …
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9 марта 2016, 10:33
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В Самаре на Чернореченской сосулька упала на голову пенсионерки
Вчера, 20 февраля, около 16:00 в Самаре возле одного из магазинов по улице Чернореченской травму получила 62-летняя женщина. На нее с крыши 5-этажного дома свалилась сосулька, передает портал Волга Ньюс.
По предварительным данным, пенсионерка получила сильный удар …
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21 февраля 2016, 02:55