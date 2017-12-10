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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре пьяная женщина избила полицейского во время эвакуации машины

В Самаре пьяная женщина избила полицейского во время эвакуации машины

Жительница Самары предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Пьяная женщина избила полицейского на безымянской парковке во время эвакуации машины. Прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 

1 декабря 2017, 01:51
Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

В полиции сообщили подробности ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Тольятти.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, в 9:50 на Автозаводском шоссе.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
16 ноября 2017, 02:53
Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти утром, в четверг, 16 ноября попала в ДТП машина скорой помощи с надписью «Реанимация». Авария случилась на территории Автозаводского района рядом с детской больницей. Как сообщает директор Центра гражданской защиты в Тольятти Андрей Дербенев, медики везли пациента. Участниками 
16 ноября 2017, 01:05
В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи

В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи

В Самаре в два раза увеличилось количество ДТП с участием машин скорой помощи. Как правило, это происходит из-за того, что автомобилисты не пропускают спецтранспорт, который движется с проблесковыми маячками и сиреной.

Услышав звук сирены и увидев проблесковые маячки, каждый 
2 ноября 2017, 01:56
Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи

Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи

Полицейские сообщили подробности аварии с участием кареты скорой помощи, которая произошла в Самаре вечером 30 октября. Ранены пассажиры реанимобиля. У 39-летней женщины повреждена рука, 22-летний молодой человек получил травму спины.

Ранее сообщалось, что медики везли в больницу пациента, 
31 октября 2017, 02:46
Жители Безымянки ждут тепла

Жители Безымянки ждут тепла

В пятницу, 20 октября, температура в батареях у жителей Безымянки понизилась. Речь идет о потребителях с улиц Калинина, Физкультурной и Красных Коммунаров.  Теплоснабжение объектов осуществляется в статическом режиме, сообщили в «ПТС». Причина – дефект запорной арматуры на сетевом подогревателе, выявленный 

20 октября 2017, 05:24
Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки

Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки

В сети появились изображения для проекта комплексного ремонта улицы Победы. Планируется обновить дворы и фасады домов, которые расположены вдоль участка от проспекта Кирова до улицы Елизарова. Преобразить район планируют к 70-летию улицы Победы в 2019 году. В плане ремонт фасадов 
16 июня 2017, 04:31
Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено 

7 июня 2017, 12:30
В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.

Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.

Наиболее 
23 февраля 2017, 11:20
Крыши Самары чистят альпинисты

Крыши Самары чистят альпинисты

Для очистки скатных крыш столицы губернии создано более двухсот бригад рабочих, имеющих альпинистскую подготовку, сообщили в мэрии.
 
В Самаре порядка семи тысяч скатных крыш. Каждая из них может представлять опасность для жизни и здоровья горожан, если, конечно, кровлю не 

4 ноября 2016, 10:03
В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото

В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото

В Сызрани вечером 5 марта с крыши одного из многоэтажных домов по улице Володарского на автомобиль Audi свалилась ледяная глыба. Как передает «Маленькая Сызрань», к "счастью", она разбила только заднее стекло и никого не покалечила. Когда владелец автомобиля, припарковав 
9 марта 2016, 10:33
В Самаре на Чернореченской сосулька упала на голову пенсионерки

В Самаре на Чернореченской сосулька упала на голову пенсионерки

Вчера, 20 февраля, около 16:00 в Самаре возле одного из магазинов по улице Чернореченской травму получила 62-летняя женщина. На нее с крыши 5-этажного дома свалилась сосулька, передает портал Волга Ньюс.

 
По предварительным данным, пенсионерка получила сильный удар 
21 февраля 2016, 02:55
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