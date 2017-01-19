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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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В Самаре мужчина с ножом пытался попасть в здание суда

В Самаре мужчина с ножом пытался попасть в здание суда

Судебные приставы задержали на входе в здание суда Октябрьского района мужчину, у которого был обнаружен складной нож. Об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, в региональном УФССП сообщили во вторник, 17 января.

По информации приставов, визитер сказал, что ничего запрещенного для проноса 

18 января 2017, 10:02
Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется 40-летний горожанин. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет домогался своей падчерицы. Несколько раз насиловал ее у себя дома в поселке Алексеевка, когда девушке еще не исполнилось 14-ти 

17 января 2017, 05:53
ТоАЗ выиграл спор с Украиной

ТоАЗ выиграл спор с Украиной

«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.

Как уже сообщала «ТЕРРА, транзит был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» решил навязать ТоАЗу 

17 января 2017, 04:32
Работник

Работник "Тольяттикаучука" отделался условным сроком за взрыв газа на предприятии

По версии следствия, взрыв на заводе произошел из-за нарушения правил безопасности со стороны Алексея Леоненкова - начальника установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции. Суд Центрального района Тольятти приговорил мужчину к 2, 5 годам лишения свободы условно.
Напомним, что ЧП произошло в сентябре 

17 января 2017, 03:08
Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти

Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти

Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судебными тяжбами между академией Наяновой и «Самарскими коммунальными системами» (СКС). Сейчас учебное заведение готовит новый иск к ресурсоснабжающей организации, чтобы взыскать ущерб, нанесенный одному из корпусов вуза.

Напомним, в конце 2014 года из-за порыва почти метровой 

25 октября 2016, 01:28
СКС заплатит за потоп в академии Наяновой 7 млн рублей

СКС заплатит за потоп в академии Наяновой 7 млн рублей

11-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение, принятое 6 июня областным арбитражем, согласно которому ООО «СКС» должно выплатить образовательному учреждению 7 миллионов 170 тысяч рублей.
14 октября 2016, 02:37
Судья пытается примирить академию Наяновой и «Самарские коммунальные системы»

Судья пытается примирить академию Наяновой и «Самарские коммунальные системы»

Судья 11-го арбитражного апелляционного суда Елена Рогалева пытается примирить областную академию Наяновой и компанию «Самарские коммунальные системы», которая аффилирована известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Напомним, СКС отказываются оплачивать ущерб, причиненный учебному заведению более чем полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует 

12 сентября 2016, 04:05
СКС отказываются оплачивать академии Наяновой ущерб от потопа

СКС отказываются оплачивать академии Наяновой ущерб от потопа

Компания «Самарские коммунальные системы» отказывается оплачивать ущерб, причиненный областной академии Наяновой полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует в 11-м арбитражном апелляционном суде решение, принятое ранее областным арбитражем. Напомним, 6 июня служители Фемиды обязали ООО «СКС» выплатить образовательному учреждению 7 миллионов 619 

16 августа 2016, 04:34
Компания «Самарские коммунальные системы» получит 400-миллионный кредит

Компания «Самарские коммунальные системы» получит 400-миллионный кредит

Филиал "Газпромбанка" откроет для компании "Самарские коммунальные системы" возобновляемую кредитную линию с лимитом не менее чем в 400 миллионов рублей. На портале госзакупок опубликованы результаты проведенного тендера.
Финансовое учреждение было единственным участником конкурса. При этом оно предложило меньшую стоимость займа, 

28 июня 2016, 03:23
«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»

«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»

ООО «Самарские коммунальные системы» начинает новый судебный спор с самарским ракетно-космическим центром «Прогресс». Ресурсоснабжающая организация в арбитражном суде Самарской области требует взыскать с одного из крупнейших производителей космических аппаратов более 16 миллионов рублей. Дата рассмотрения иска по существу пока не 

7 июня 2016, 03:11
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