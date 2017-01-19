Поволжский арбитражный суд в Казани оставил без изменений решение, принятое областным Арбитражом 6 июня прошлого года и затем устоявшее в 11-м арбитражном апелляционном суде.
Как уже сообщала «ТЕРРА» в конце 2014 года из-за порыва почти метровой трубы были затоплены подвал и первый этаж вуза. Как рассказывала тогда ректор Марина Наянова, воду откачивали сутки, пострадало здание, оргтехника и тысячи книг.
Компания «Самарские коммунальные системы», которая несет ответственность за участок поврежденной трубы, обещала педагогам все компенсировать. Главное - согласовать стоимость ущерба. Однако, это так и не было сделано. Учебное заведение просило в суде взыскать с СКС 7 миллионов 170 тысяч рублей. В итоге служители Фемиды в первой, второй и третьей инстанциях встали на сторону учителей. Теперь компания «Самарские коммунальные системы», которая аффилирована известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, может попытаться опротестовать это решение в Верховном суде. Однако, по мнению экспертов, мало шансов, что Верховный суд примет это дело к рассмотрению. Теперь академии Наяновой осталось взыскать деньги. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти
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14 октября 2016, 02:37
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Судья пытается примирить академию Наяновой и «Самарские коммунальные системы»
Судья 11-го арбитражного апелляционного суда Елена Рогалева пытается примирить областную академию Наяновой и компанию «Самарские коммунальные системы», которая аффилирована известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Напомним, СКС отказываются оплачивать ущерб, причиненный учебному заведению более чем полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует …
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12 сентября 2016, 04:05
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СКС отказываются оплачивать академии Наяновой ущерб от потопа
Компания «Самарские коммунальные системы» отказывается оплачивать ущерб, причиненный областной академии Наяновой полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует в 11-м арбитражном апелляционном суде решение, принятое ранее областным арбитражем. Напомним, 6 июня служители Фемиды обязали ООО «СКС» выплатить образовательному учреждению 7 миллионов 619 …
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16 августа 2016, 04:34
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