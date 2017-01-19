Судебные приставы задержали на входе в здание суда Октябрьского района мужчину, у которого был обнаружен складной нож. Об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, в региональном УФССП сообщили во вторник, 17 января.

По информации приставов, визитер сказал, что ничего запрещенного для проноса …