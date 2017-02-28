В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт В использовании рабского труда обвиняют Алексея Кошмана. Это тот самый сельчанин, который обращался в полицию по поводу того, что соседка в деревне Колыбеловка сажает приемного сына на цепь. Во время допроса по делу Оксаны Гавюк представители следственного комитета региона обратили …