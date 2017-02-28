В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая компания». Сумма иска в материалах дела не указывается. Однако прежде арбитраж удовлетворил требование москвичей к самарцам в сумме около 4 млн рублей.
«Виктор и Ко» - одна из крупнейших групп региона в сфере строительства и эксплуатации торгово-развлекательных центров. Ей принадлежат ТРК «Московский», «МегаСити», «Космопорт», «Амбар» и недавно открытый «Гудок». По мнению экспертов, перспективы банкротства подконтрольной Суркову структуры из-за такой незначительной суммы маловероятны. Данный иск, вероятнее всего, попытка ЦУК быстрее взыскать деньги.
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