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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 

27 февраля 2017, 05:09
Сегодня вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи

Сегодня вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи

Сегодня в Самарском областном суде вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи. На скамье подсудимых - Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Захрабов. Для первых двух обвиняемых гос.обвинитель запрашивает пожизненный срок, для 

22 февраля 2017, 11:55
В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт

В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт

В использовании рабского труда обвиняют Алексея Кошмана. Это тот самый сельчанин, который обращался в полицию по поводу того, что соседка в деревне Колыбеловка сажает приемного сына на цепь. Во время допроса по делу Оксаны Гавюк представители следственного комитета региона обратили 

21 февраля 2017, 07:14
Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу

Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу

Сегодня такое решение принял суд Комсомольского района Тольятти. По версии следствия, 29-летний Леонид Мухамедсадыков гулял по дачному массиву «Наука». Он встретил пенсионерку, которая шла к своему участку, и избил ее садовой гипсовой скульптурой. Удары наносил по голове и туловищу. От полученных 

21 февраля 2017, 12:21
В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

38% ценных бумаг предприятия, согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, реализуют в форме публичного предложения пятью лотами.
17 февраля 2017, 03:37
Экс-владелец завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов стал банкротом

Экс-владелец завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов стал банкротом

Известный предприниматель, бывший владелец жигулевского завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов признан банкротом. Соответствующее решение принял арбитражный суд Самарской области.

С иском о несостоятельности обратился сам Кожухов. Бизнес он развивал на заемные средства под личное поручительство. Накопил более 800 миллионов рублей долга. В 

9 февраля 2017, 01:56
Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.

Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель 

7 февраля 2017, 09:44
Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойска­утов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы 

2 февраля 2017, 12:56
«Гудок» заявил об открытии осенью 2016 года

«Гудок» заявил об открытии осенью 2016 года

Запуск торгово-развлекательного центра «Гудок» запланирован на эту осень, сообщается на официальном сайте объекта. Там перечислены арендаторы, которые откроют свои заведения на площадях ТЦ. В их числе «Техносила», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Уютерра», «Читай-Город», «Детский мир», магазины одежды Mango, Incity, Adidas, Gloria Jeans, 
7 июля 2016, 04:33
В блогах: ТЦ «Колизей» в Самаре не снесут

В блогах: ТЦ «Колизей» в Самаре не снесут

В группе «Самара» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что снос ТЦ «Колизей», который находится на улице Стара-Загора, отложен на неопределенный срок. Причина - отсутствие у собственника необходимых средств. Напомним, летом позапрошлого года строение было продано группе «Виктор и Ко». Компания Виктора 
2 марта 2016, 09:19
Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на август

Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на август

Открытие самого крупного в области торгового центра «ГудОК», который возводит группа «Виктор и Ко», аффилированная самарскому предпринимателю Виктору Суркову, перенесено на август 2016 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее первую очередь центра, общая площадь которого превышает 
2 февраля 2016, 02:54
Квартал «Космопорта» в Самаре ждет новая планировка

Квартал «Космопорта» в Самаре ждет новая планировка

В квартале у самарского торгового центра «Космопорт» произойдут изменения. Подготовкой документации по планировке этой территории займется структура, подконтрольная бизнесмену Виктору Суркову – «Виктор и Ко Мега Парк». Соответствующее распоряжение опубликовано департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара. Как говорится в 
12 ноября 2015, 09:19
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