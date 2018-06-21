9
47
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
    d8b   .d8888b.                            88888888888           8888888b.  
    Y8P  d88P  Y88b                               888               888   Y88b 
         888    888                               888               888    888 
   8888  888         88888b.d88b.    .d88b.       888      888d888  888   d88P 
   "888  888  88888  888 "888 "88b  d88P"88b      888      888P"    8888888P"  
    888  888    888  888  888  888  888  888      888      888      888        
    888  Y88b  d88P  888  888  888  Y88b 888      888      888      888        
    888   "Y8888P88  888  888  888   "Y88888      888      888      888        
    888                                  888                                   
   d88P                             Y8b d88P                                   
 888P"                               "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Выплатить 3,8 млн рублей обязали минсоцдем Самарской области

Выплатить 3,8 млн рублей обязали минсоцдем Самарской области

Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому Министерство социально-демографической политики Самарской области должно заплатить более 3 миллионов 800 тысяч рублей Ставропольскому району. Дело в том, что последний, исполняя требования федерального закона, предоставил жилплощадь из муниципального 

21 июня 2018, 08:01
Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

В поле зрения судебных органов попала жительница Тольятти. На ее попечении находятся 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети тяжело заболели. Однако мать не посчитала нужным обращаться к врачам. Он решила лечить детишек дома народными средствами, опасаясь, что от рекомендаций медиков 

20 июня 2018, 02:13
Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты дела с 2010 по 2013 

19 июня 2018, 01:24
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и 

19 июня 2018, 11:09
Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей

Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей

Собрание кредиторов банкротящегося акционерного общества «Волготанкер» не утвердило отчет конкурсного управляющего о расходовании средств. Кредиторы не досчитались в документе 179 миллионов рублей и потребовали по этому поводу письменных пояснений. Сам конкурсный управляющий назвал инцидент «технической ошибкой». Однако, по мнению экспертов, 

2 марта 2018, 03:49
Активы «Волготанкера» могут перейти компании-преемнику

Активы «Волготанкера» могут перейти компании-преемнику

Собрание кредиторов Волжского нефтеналивного пароходства «Волготанкер» одобрило инициативу конкурсного управляющего провести на банкротящемся предприятии процедуру замещения активов. Это означает, что на базе имущества компании создадут новое общество, акции которого в 2019 году попытаются продать по открытой подписке. Вырученные от продажи 

2 февраля 2018, 09:01
На «БашВолготанкер» завели уголовное дело

На «БашВолготанкер» завели уголовное дело

Судоходная компания «БашВолготанкер» перевозила опасный груз - наливные нефтепродукты - по маршрутам Волжского бассейна без лицензии. Сотрудники Управления МВД России на транспорте по Приволжскому федеральному округу установили, что с апреля по июль этого года компания получила особо крупный доход - 

5 ноября 2013, 05:07
Компания

Компания "Юргенс" не смогла отсудить у "Нефтефлота" участок в Самаре

Компания "Юргенс" проиграла судебный спор с ЗАО "Нефтефлот" за участок земли на Сухой Самарке. Напомним, телекомпания "ТЕРРА" первой рассказала об этом конфликте. Выкупив землю в собственность, "Нефтефлот" начал выселять с нее арендаторов. Среди них и компания "Юргенс". Тогда Юрий Рязанов, 

3 декабря 2012, 05:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх