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Выплатить 3,8 млн рублей обязали минсоцдем Самарской области
Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому Министерство социально-демографической политики Самарской области должно заплатить более 3 миллионов 800 тысяч рублей Ставропольскому району. Дело в том, что последний, исполняя требования федерального закона, предоставил жилплощадь из муниципального …
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21 июня 2018, 08:01
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Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
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20 июня 2018, 02:13
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Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов
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19 июня 2018, 01:24
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Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и …
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19 июня 2018, 11:09
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Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей
Собрание кредиторов банкротящегося акционерного общества «Волготанкер» не утвердило отчет конкурсного управляющего о расходовании средств. Кредиторы не досчитались в документе 179 миллионов рублей и потребовали по этому поводу письменных пояснений. Сам конкурсный управляющий назвал инцидент «технической ошибкой». Однако, по мнению экспертов, …
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2 марта 2018, 03:49
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Активы «Волготанкера» могут перейти компании-преемнику
Собрание кредиторов Волжского нефтеналивного пароходства «Волготанкер» одобрило инициативу конкурсного управляющего провести на банкротящемся предприятии процедуру замещения активов. Это означает, что на базе имущества компании создадут новое общество, акции которого в 2019 году попытаются продать по открытой подписке. Вырученные от продажи …
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2 февраля 2018, 09:01
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На «БашВолготанкер» завели уголовное дело
Судоходная компания «БашВолготанкер» перевозила опасный груз - наливные нефтепродукты - по маршрутам Волжского бассейна без лицензии. Сотрудники Управления МВД России на транспорте по Приволжскому федеральному округу установили, что с апреля по июль этого года компания получила особо крупный доход - …
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5 ноября 2013, 05:07
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Компания "Юргенс" не смогла отсудить у "Нефтефлота" участок в Самаре
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3 декабря 2012, 05:27