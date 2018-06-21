В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты дела с 2010 по 2013 …