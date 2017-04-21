|
Универсальный зонт-палатку для автомобиля изобрела Lanmodo
Специалисты стартапа Lanmodo разработали оригинальное устройство, которое будет защищать автомобиль от осадков и прочего внешнего воздействия. Новинке дали наименование All-in-One Wireless Automatic Car Tent.
|
20 апреля 2017, 05:12
|
Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа
|
20 апреля 2017, 12:55
|
Техосмотр в России хотят ужесточить
|
20 апреля 2017, 10:08
|
Самара тонет
После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок».
|
20 апреля 2017, 07:07
|
Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD
Немецкая корпорация Volkswagen сообщила о начале реализации обновленной версии Golf на европейском рынке. Автолюбителям рассказали о трех новых вариациях автомобиля – две модели GTD и гибридная GTE.
|
20 января 2017, 10:39
|
Volkswagen представит в Женеве новый кроссовер на базе Golf
Немецкая корпорация Volkswagen готовит к выходу компактный внедорожник, созданный на базе известной модели VW Golf. Новый SUV станет серийной версией концептуальной модели T-Roc Concept и будет представлен весной 2017 года на Автосалоне в Женеве. Сообщается, что компактный кроссовер получит расширенную линейку бензиновых и …
|
14 ноября 2016, 04:09
|
Volkswagen показал новый внедорожник Teramont на видео
На официальном канале Volkswagen в YouTube появился видеоролик с новым 7-местным кроссовером Teramont. Выход новинки на автомобильный рынок планируется в 2017 году, а презентация автомобиля запланирована на середину ноября текущего года.
Ожидается, что внедорожник представят на автомобильном салоне, который …
|
15 сентября 2016, 07:01
|
Рассекречены интерьеры трех новых автомобилей Volkswagen
В Сети появились первые изображения, раскрывающие интерьер обновленных моделей Volkswagen Golf, Passat CC и Teramont. Премьера автомобилей пройдет в октябре на Парижской выставке.
|
26 августа 2016, 02:53