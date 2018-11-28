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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов
Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского …
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28 ноября 2018, 07:09
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания
В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» …
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28 ноября 2018, 04:45
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Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили
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28 ноября 2018, 04:31
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В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании
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28 ноября 2018, 12:10
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В России будет сложнее получить розничный кредит
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28 ноября 2018, 11:52
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Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков
Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования …
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27 ноября 2018, 12:15
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В каких валютах хранить сбережения
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26 ноября 2018, 11:07
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Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности
В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.
На заседании …
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23 ноября 2018, 10:57
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В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей
В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в …
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22 ноября 2018, 05:09
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В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей
В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги …
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22 ноября 2018, 08:37
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Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян
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13 ноября 2018, 09:34
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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год
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30 октября 2018, 11:38
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«РоссТур» убрали из реестра туроператоров
Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров. Агентство прекратило свою деятельность по причине невозможности исполнять все обязательства по договорам с клиентами, говорится в сообщении ведомства. Покупателям путевок должны выплатить компенсацию по договору страхования ответственности.
Как уже сообщала …
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18 октября 2018, 07:33