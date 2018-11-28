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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании

В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании

Госжилинспекция Самарской области подала иски в суд на аннулирование лицензий сразу 121 УК из 418 имеющихся в регионе. Возможно, уже до конца года они прекратят свое существование. Разрешение на деятельность отберут у тех компаний, которые в течение полугода не взяли 
28 ноября 2018, 12:10
В России будет сложнее получить розничный кредит

В России будет сложнее получить розничный кредит

Получить розничный кредит вскоре будет сложнее. По указанию Центробанка уже в 2019 году перед выдачей займа на сумму более 10 тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Сейчас 
28 ноября 2018, 11:52
Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования 
27 ноября 2018, 12:15
В каких валютах хранить сбережения

В каких валютах хранить сбережения

Один из главных российских финансовых экспертов, ныне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рекомендует хранить сбережения размером 1-2 млн рублей и меньше в рублях, потому что потом при расчётах и покупках все равно придётся вернуться к российской валюте. Однако суммы 
26 ноября 2018, 11:07
Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.

На заседании 
23 ноября 2018, 10:57
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в 
22 ноября 2018, 05:09
В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги 
22 ноября 2018, 08:37
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян

Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян

Стартовал период раннего бронирования летних заграничных туров. Не все страны пока выставили свои предложения, но выбрать уже есть из чего. Например, июньская неделя в Турции сейчас стоит 50 000 рублей на двоих - это отель 3 звезды, и 70 тысяч 
13 ноября 2018, 09:34
В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за возможного укрепления рубля и открытие Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. В 2017-м граждане начали приобретать новогодние туры еще в сентябре, но в этом 
30 октября 2018, 11:38
«РоссТур» убрали из реестра туроператоров

«РоссТур» убрали из реестра туроператоров

Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров. Агентство прекратило свою деятельность по причине невозможности исполнять все обязательства по договорам с клиентами, говорится в сообщении ведомства. Покупателям путевок должны выплатить компенсацию по договору страхования ответственности.

Как уже сообщала 
18 октября 2018, 07:33
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