Сызранский завод «Тяжмаш» собирается направить почти 700 млн рублей на дивиденды, говорится в сообщении на портале раскрытия информации. Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров проголосовать 10 мая за такое решение. За работу предприятия в 2016 году владельцам привилегированных акций предлагается выплатить по 1,5 тысячи рублей на ценную бумагу, обыкновенных - по 150 рублей. Уставный капитал завода составляет 268 млн рублей, разделенных на 1,5 млн обыкновенных и 300 тысяч привилегированных акций. Номинальная стоимость обоих типов бумаг - 150 рублей. В прошлом году «Тяжмаш» удвоил выручку - с 9 до 18 млрд рублей. И практически утроил чистую прибыль - с 803 млн до 2 млрд 374 млн рублей. 25% уставного капитала числится за фирмой «Промэнергосбыт», 23 - за «Ареопаг», 11 - за гендиректором Андреем Трифоновым. Примерно по 8 процентов имеют «Промтяжмашинжиниринг» и Дмитрий Трифонов.
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Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году
Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. …
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21 марта 2017, 11:46
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Чистая прибыль «Гидроавтоматики» увеличилась втрое
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14 марта 2017, 10:47
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Сызранскому «Тяжмашу» оформили бессрочную лицензию
Роскосмос переоформил лицензию «Тяжмашу». Согласно сообщению на сайте сызранской компании, предприятие теперь может заниматься созданием, модернизацией, эксплуатацией и ремонтом космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, центров управления полетами и баз хранения космической техники, пунктов приема, хранения и обработки информации, полигонов посадки …
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3 марта 2017, 01:05
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Прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза
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15 февраля 2017, 03:46
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Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года
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26 января 2017, 03:58
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"Тяжмаш" изготовит оборудование для ГЭС на Кольском полуострове
Сызранский "Тяжмаш" приступает к работам в рамках контракта на поставку оборудования для строительства Верхнетуломской ГЭС на Кольском полуострове. Совет директоров компании одобрил заключение двух контрактов с собственной "дочкой" - чешской «ČKD Blansko Holding, а.s.» ((ЦКД Бланско Холдинг а.с.)).
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11 июля 2016, 05:00
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Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей
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16 июня 2016, 02:48
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Сызранскому «Тяжмашу» дали лицензию до 2021 года
Сызранский завод «Тяжмаш» получил лицензию на право конструирования оборудования для пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, сообщает пресс-служба компании. Документ выдан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия рассчитана почти на 5 лет до конца февраля 2021 …
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25 марта 2016, 10:58
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«Тяжмаш» перепоручил изготовление оборудования для сальвадорской ГЭС своей чешской «дочке»
На внеочередном общем собрании акционеры АО «Тяжмаш» одобрили сделку по частичной передаче чешской «дочке» компании СKD Blansko Holding обязательств по контракту на сумму в 42 млн. долларов. Предметом договора является изготовления электромеханического оборудования для ГЭС «Чапарраль» (Сальвадор).
Как …
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2 марта 2016, 09:56
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"Тяжмаш" не будет выплачивать дивиденды
Совет директоров сызранского АО "Тяжмаш" рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привелигированным акциям по итогам работы за 9 месяцев текущего года. Такое решение должны утвердить держатели ценных бумаг на внеочередном собрании.
Результаты деятельности за 3-й квартал пока не опубликованы. …
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27 октября 2015, 12:44
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Сызранский "Тяжмаш" выплатил дивиденды
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20 октября 2015, 05:01