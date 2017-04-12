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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались о результатах работы в феврале. За месяц самарцы положили на депозиты более 1 миллиарда рублей , а забрали чуть больше 600 миллионов. Возглавляют рейтинг «АктивКапиталБанк», «Газбанк», «Кошелев-Банк» и «Солидарность». Первым по динамике прироста вкладов стал «Газбанк», за 
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Чистая прибыль «Гидроавтоматики» увеличилась втрое

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Прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза

По итогам 2016 года чистая прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза - с 70 до 3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. При этом выручка перевозчика в прошлом году составила 427 млн 

15 февраля 2017, 03:46
Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

26 января 2017, 03:58

"Тяжмаш" изготовит оборудование для ГЭС на Кольском полуострове

Сызранский "Тяжмаш" приступает к работам в рамках контракта на поставку оборудования для строительства Верхнетуломской ГЭС на Кольском полуострове. Совет директоров компании одобрил заключение двух контрактов с собственной "дочкой" - чешской «ČKD Blansko Holding, а.s.» ((ЦКД Бланско Холдинг а.с.)).
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11 июля 2016, 05:00
Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Собрание акционеров ОАО "Тольяттиазот" все-таки состоялось, об этом говорится в официальном сообщении.
Напомним, оно срывалось несколько раз, в результате чего компания долго не могла подвести результаты не только прошлого, но и 2014 года. В итоге держатели ценных бумаг решили не 

16 июня 2016, 02:48
Сызранскому «Тяжмашу» дали лицензию до 2021 года

Сызранскому «Тяжмашу» дали лицензию до 2021 года

Сызранский завод «Тяжмаш» получил лицензию на право конструирования оборудования для пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, сообщает пресс-служба компании. Документ выдан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия рассчитана почти на 5 лет до конца февраля 2021 
25 марта 2016, 10:58
«Тяжмаш» перепоручил изготовление оборудования для сальвадорской ГЭС своей чешской «дочке»

«Тяжмаш» перепоручил изготовление оборудования для сальвадорской ГЭС своей чешской «дочке»

На внеочередном общем собрании акционеры АО «Тяжмаш» одобрили сделку по частичной передаче чешской «дочке» компании СKD Blansko Holding обязательств по контракту на сумму в 42 млн. долларов. Предметом договора является изготовления электромеханического оборудования для ГЭС «Чапарраль» (Сальвадор).

Как 
2 марта 2016, 09:56

"Тяжмаш" не будет выплачивать дивиденды

Совет директоров сызранского АО "Тяжмаш" рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привелигированным акциям по итогам работы за 9 месяцев текущего года. Такое решение должны утвердить держатели ценных бумаг на внеочередном собрании.
Результаты деятельности за 3-й квартал пока не опубликованы. 
27 октября 2015, 12:44
Сызранский

Сызранский "Тяжмаш" выплатил дивиденды

Сызранское ОАО "Тяжмаш" отчиталось о выплате дивидендов по ценным бумагам компании. Акционеры смогли получить доход за первое полугодие 2015 года. По привилегированным акциям было начислено 166,4 млн руб. - по 562 рубля на одну бумагу. И по 189 руб. на 
20 октября 2015, 05:01
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