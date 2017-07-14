В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 автомобилей. Уровень воды в Волге в ближайшие сутки может подняться еще на полтора метра. Куйбышевская ГЭС продолжает сброс воды в повышенных объёмах. Тем не менее, желающих продолжить отдых у воды немало. Тем более что ближайшие выходные обещают быть по-летнему жаркими. До +31-го градуса. Поэтому спасатели просят жителей региона соблюдать осторожность.
Еще больше вопросов вызывает экологическое состояние Волги. Эксперты дают разную оценку. Одни уверяют, что нынешний подъем воды меньше, чем весной, а значит и влияние на фауну оказывает не такое сильное. Другие, наоборот, насторожены внезапной попыткой весны начать неудавшееся лето. Говорят, от этого может пострадать рыба.
Оксана Ковнер, эколог, к.б.н.:
- Однозначно для них это стресс - меняется их место обитания, здесь нет кормовой базы, вода значительно загрязняется, потому что с береговой линии смывается мусор, мы все это прекрасно видим.
По данным МЧС, сброс воды через ГЭС до 20 тысяч кубометров в секунду продолжится еще больше недели. Это может привести к тому, что уровень Волги около областной столицы поднимется до 32 метров. Экстренные службы просят не терять бдительности. Видео с места событий - в сюжете ТРК «ТЕРРА».
|
Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?
|
14 июля 2017, 01:13
|
До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей
|
14 июля 2017, 10:32
|
Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей
|
14 июля 2017, 09:49
|
Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация
|
13 июля 2017, 03:34
|
В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель
В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». …
|
11 июля 2017, 08:04
|
Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду
Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», …
|
11 июля 2017, 12:31
|
Видео: в Самаре горят арбузы
|
10 июля 2017, 01:35
|
Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит
|
10 июля 2017, 12:44
|
Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова
Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.
Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы …
|
3 июля 2017, 10:43
|
Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево
|
3 июля 2017, 08:00
|
Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом
Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне …
|
30 июня 2017, 10:04
|
Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"
|
16 июня 2017, 09:33