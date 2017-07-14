В Самаре и Новокуйбышевске затопило пляжи. В зоне большого подтопления окажется весь поселок Гранный, сообщили в мэрии города спутника. С песчаной косы на реке Криуша, эвакуировали около 50 отдыхающих, включая детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Новокуйбышевск в четверг стал зоной проведения …