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Бункер S

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Материалы по теме:

Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?

Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?

Весь поселок Гранный, который находится в окрестностях Новокуйбышевска, оказался в зоне затопления. Туда быстрыми темпами приходит большая вода. Ее высота уже 30 метров, критичная для этого населенного пункта отметка - в 32 метра. И в ближайшее время уровень поднимется еще 
14 июля 2017, 01:13
До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные. В Самаре наконец наступило настоящее лето: в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, ожидается до +31 градуса. Дождя не ожидается, ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду, сообщает Приволжское УГМС.

Хотя пляжей 
14 июля 2017, 10:32
Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

В Самаре и Новокуйбышевске затопило пляжи. В зоне большого подтопления окажется весь поселок Гранный, сообщили в мэрии города спутника. С песчаной косы на реке Криуша, эвакуировали около 50 отдыхающих, включая детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Новокуйбышевск в четверг стал зоной проведения 

14 июля 2017, 09:49
Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

В Самарской области из-за повышения уровня воды в реках начали эвакуировать людей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 12 июля, на Жигулевской ГЭС начались плановые сбросы воды. Сегодня объемы могут достигнуть 17,5 тысяч кубометров в секунду.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», 

13 июля 2017, 03:34
В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». 
11 июля 2017, 08:04
Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», 
11 июля 2017, 12:31
Видео: в Самаре горят арбузы

Видео: в Самаре горят арбузы

В ночь на понедельник, 10 июля, под Самарой загорелась фура с арбузами. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-5 в районе села Курумоч. Машину вместе с грузом практически полностью 
10 июля 2017, 01:35
Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит

Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит

В Самарской области разыскивают без вести пропавшую девушку. Последний раз ее видели в конце июня. По предварительной информации, в ночь на 28 июня 2017 года она ушла из дома и не вернулась. Инцидент произошел в селе Большая Глушица. В социальных 
10 июля 2017, 12:44
Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы 
3 июля 2017, 10:43
Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

Тольяттинские спасатели сообщили о проведении необычной операции. В выходные в Центр гражданской защиты поступило сообщение, что на дерево на улице Туполева залез 18-летний парень, и не может с него слезть. Он забрался примерно на уровень шестого этажа. Выяснилось, что забраться 
3 июля 2017, 08:00
Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне 
30 июня 2017, 10:04
Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и

Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"

В четверг, 15 июня, под Самарой на кинельской трассе столкнулись фура и грузовая «Газель». В результате кабина малой машины оказалась смята. Водитель оказался зажат между большегрузом и кузовом своего автомобиля.

По данным полиции, авария случилась в 17:25 минут. Чтобы 
16 июня 2017, 09:33
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