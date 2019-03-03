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У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5
Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной …
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2 марта 2019, 09:56
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Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге
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2 марта 2019, 11:28
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Баня сгорела в четверг в Сызрани
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1 марта 2019, 10:37
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Процедура банкротства ВКБ продлена на полгода
Летом прошлого года Агентство по страхованию вкладов потребовало привлечь экс-руководителей банка Волга-Кредит к ответственности в виде взыскания 5 млрд 300 млн рублей убытков и арестовать их имущество. Банкиры пытались оспорить требование АСВ, но арбитраж Приволжского федерального округа отклонил жалобу.
Установлено, что …
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14 февраля 2019, 02:32
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Эксперт рассказал о подводных камнях банкротства физлиц
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16 января 2019, 01:11
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В Самаре состоится рождественский аукцион
Одним из значимых культурных мероприятий, проводимых в Самарской области, является Благотворительный аукцион «Самарский». Организатором является Благотворительный фонд «Радость». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Информационную поддержку акции оказывают телеканал «ТЕРРА» …
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14 января 2019, 03:42
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«АктивКапитал банк» может столкнуться с еще одним уголовным делом
Неплатежеспособность самарского «АктивКапитал банка» вскоре может спровоцировать появление еще одного уголовного дела. «Агентство по страхованию вкладов», как конкурсный управляющий АКБ, пришло к выводу о его преднамеренном банкротстве. Выявлены основания для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности, отмечается …
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1 декабря 2018, 08:15
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«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом
В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» …
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15 ноября 2018, 06:32
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Редчайший розовый бриллиант продали с аукциона за 50 миллионов долларов
На аукционе Christie's в Женеве ушел с молотка редчайший розовый бриллиант Pink Legacy. Вес камня составляет 19 карат. Его купили за 50 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
О бриллианте известно, что он принадлежал семье Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo …
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14 ноября 2018, 01:19
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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41
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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В Самарской области продают ВИП-самолет
Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона …
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27 августа 2018, 11:14
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Житель Калининградской области решил продать картину Леонардо да Винчи за 5,3 миллиарда рублей
Житель города Мамоново Калининградской области выставил на продажу картину Леонардо да Винчи. Объявление размещено на сайте Avito. Полотно «Молодая девушка в мехах» владелец оценил в 5,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что холст находится в Германии.
Продавец картины …
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2 августа 2018, 02:30
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"Автовазбанк" требует более 3 млрд рублей у фабрики "Красная Заря"
Тольяттинский "Автовазбанк" попытается обанкротить кондитерскую фабрику "Красная Заря" из города Иваново. Сумма требований - 3 млрд 108 млн рублей. Соответствующий иск принял к производству арбитражный суд Ивановской области.
Слушание по делу назначено на 27 августа. Согласно картотеке арбитражных дел, фабрика к …
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13 июля 2018, 05:26
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За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре
В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов …
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4 июля 2018, 11:53
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Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти
В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.
«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 …
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5 июня 2018, 04:02
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Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе
На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.
Ориентировочно, строительство должно …
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23 апреля 2018, 09:16
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Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат
Под Самарой, в особой экономической зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.
«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций …
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4 октября 2017, 10:37
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Запуск завода Knauf под Самарой могут отложить
Запуск завода сухих гипсовых смесей Knauf в Чапаевске могут перенести на неопределенное время. Причина - ограничения на въезд большегрузов в Самару, передает «Федерал Пресс». Запрет сильно ударит по рентабельности предприятия, говорят предприниматели. Завод производит тяжелую продукцию и многие самарские …
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10 августа 2017, 09:49
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