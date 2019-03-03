Эксперт рассказал о подводных камнях банкротства физлиц Число физлиц, желающих стать банкротами, в России растет лавинообразно. Однако у статуса, когда "жизнь начинается с чистого листа", есть темная сторона. За три года, что в России работает этот механизм, против потенциальных банкротов даже возбуждались уголовные дела. И не все …