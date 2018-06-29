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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.

До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на 

27 июня 2018, 03:48
Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

В Самаре в ночь на 27 июня будут введены дополнительные ограничения на движение транспорта вокруг стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Они будут действовать до полуночи 29 июня.  Это связано с проведением матча сборных Колумбии и Сенегала. Игра между ними состоится в 

26 июня 2018, 05:16
В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами

В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами

Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в 
26 июня 2018, 09:00
В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре

В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай хэдлайнером на фестивале болельщиков будет группа «Чайф». Концерт состоится в фанзоне на площади Куйбышева. Сегодня она откроется в 16 часов. Перед началом футбольных трансляций на сцене фестиваля 

25 июня 2018, 10:01
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
22 июня 2018, 01:28
Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

В Самаре в день открытия ЧМ-2018 по футболу группа «ДДТ» презентовала песню о футболе. Концерт состоялся на площади Куйбышева, где 14 июня стартовал фестиваль болельщиков. Напомним, фанфест в Самаре пройдет с 14 июня по 15 июля, одновременно с ЧМ-2018. «Самара 
15 июня 2018, 09:43
«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни 

30 мая 2018, 02:32
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре стала известна программа праздничного концерта, который состоится на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью 

7 мая 2018, 12:29
В Самаре восстановят фонтан на улице Молодогвардейской

В Самаре восстановят фонтан на улице Молодогвардейской

Сейчас в сквере у самарского дома, который в народе называют «Шанхай», активно ведется укладка плитки. Высажены ели, туи и липы. Подведены все инженерные коммуникации, залита бетонная чаша фонтана, смонтировано помещение под насосную. Часть запланированного объема работ по восстановлению фонтана завершат 

11 октября 2017, 03:00
После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую

После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую

В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. 
31 июля 2017, 11:06
В Китае хор из 80 человек провалился под сцену

В Китае хор из 80 человек провалился под сцену

Чрезвычайное происшествие произошло в Китайской провинции Гуйчжоуa (г. Бицзе). Во время генеральной репетиции в местном театре к хору присоединились три опоздавших вокалистки. Видимо, этот добавившийся вес и не выдержали сценические подмостки. В результате произошло обрушение и 80 хористов буквально за 
12 мая 2015, 05:07
Самарская «Гармония» заняла второе место в VIII Всемирных хоровых играх в Латвии

Самарская «Гармония» заняла второе место в VIII Всемирных хоровых играх в Латвии

Самарский муниципальный хор «Гармония» занял второе место в VIII Всемирных хоровых играх, которые состоялись в Риге. Подобные соревнования проходят раз в два года в разных странах мира. В столицу Латвии съехались свыше 500 хоров из 70 государств. Самарцы выступили с 

21 июля 2014, 05:23
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