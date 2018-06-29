В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Герои спорта» и «Созвездье Гагарина», знаменитые «Катюшу», «Что так сердце растревожено», «Пора в путь-дорогу» и другие произведения. Артисты выступят возле первого корпуса Самарского университета по адресу: улица Молодогвардейская, 151. Напомним, большая часть этой улицы в районе площади Куйбышева, на период ЧМ-218 по футболу стала пешеходной.
1 июля, воскресенье. Начало в 14:00.
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Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре
В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.
До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на …
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27 июня 2018, 03:48
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Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»
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26 июня 2018, 05:16
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В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в …
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26 июня 2018, 09:00
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В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре
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25 июня 2018, 10:01
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Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре
В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
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22 июня 2018, 01:28
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Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре
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15 июня 2018, 09:43
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«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)
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30 мая 2018, 02:32
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Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре
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7 мая 2018, 12:29
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В Самаре восстановят фонтан на улице Молодогвардейской
Сейчас в сквере у самарского дома, который в народе называют «Шанхай», активно ведется укладка плитки. Высажены ели, туи и липы. Подведены все инженерные коммуникации, залита бетонная чаша фонтана, смонтировано помещение под насосную. Часть запланированного объема работ по восстановлению фонтана завершат …
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11 октября 2017, 03:00
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После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую
В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. …
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31 июля 2017, 11:06
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В Китае хор из 80 человек провалился под сцену
Чрезвычайное происшествие произошло в Китайской провинции Гуйчжоуa (г. Бицзе). Во время генеральной репетиции в местном театре к хору присоединились три опоздавших вокалистки. Видимо, этот добавившийся вес и не выдержали сценические подмостки. В результате произошло обрушение и 80 хористов буквально за …
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12 мая 2015, 05:07
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Самарская «Гармония» заняла второе место в VIII Всемирных хоровых играх в Латвии
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21 июля 2014, 05:23