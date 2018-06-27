Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена» Ближайшие два года содержание стадиона «Самара Арена» будет на 95% субсидироваться из федерального бюджета. Речь идет о сумме около 200 миллионов рублей в год. В связи с этим менеджменту клуба «Крылья Советов» поставлена задача в ближайшее время добиться средней посещаемости …