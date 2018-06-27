Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал о благоустройстве местных парков и развитии территории у стадиона «Самара Арена». В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» одобрен проект реконструкции Загородного парка. Достанутся средства из госбюджета и на развитие территории вокруг стадиона «Самара Арена». На самой арене кроме спортивных баталий можно проводить концерты мирового уровня, но не более пяти в год, иначе может погибнуть газон. Напомним, трибуны стадиона вмещают почти 45 тысяч человек. По периметру территории стадиона при содействии РЖД появится так называемая детская железная дорога: шесть станций, вокзал в виде замка и парк аттракционов. А вот проект пресловутого наукограда «Гагарин-центр» пока откладывается. До сих пор не решено, каким будет его основной профиль - исследовательским или образовательным.
«Два объекта, связанных со спортом, нам территорию выделяют под спортивный кластер. Это Ледовый дворец на 10 тысяч зрителей, примерно такой же, как был построен в Сочи. Он тоже прошел госэкспертизу - рассматривался Минспортом. Находится в листе ожидания - внепрограммный объект, потому что он очень большой, дорогой, на него есть сметы и заключение главгосэкспертизы. Есть запроектированный, прошедший тоже экспертизу проект велотрека», - сообщил врио первого зам. министра строительства Самарской области - главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.
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