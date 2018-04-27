В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.
«Новую очередь набережной необходимо наполнить смыслами, учитывая при этом особенности территории. Перед участниками конкурса будет поставлена задача разработать проект, который будет отвечать требованиям всех заинтересованных сторон», - пояснила глава Самары Елена Лапушкина.
В ближайшее время совет займется доработкой положения о конкурсе. После этого начнется сбор заявок. Оценивать эскизы будут члены экспертного жюри, в которое войдут представители горадминистрации, строительных компаний и архитекторы.
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