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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

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Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

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Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

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Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.

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За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

В Самаре на одном из совещаний в мэрии, посвящённом весеннему благоустройству, был поднят вопрос о ворошении снега. В 90% случаев его уборка с тротуаров осуществляется по элементарной технологии – посредством раскидывания последнего с газонов на тротуары и проезжую часть, для 
8 апреля 2018, 02:44
Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

В Самаре объявили день пробного запуска нового фонтана на набережной Волги у Ладьи. Запланированная дата – 20 апреля, за день до пробного пуска остальных самарских фонтанов и общегородского субботника, сообщает мэрия Самары. Напомним,  на четвертой очереди набережной протяженностью около километра 

6 апреля 2018, 07:23
Появились изображения Самары в 2022 году

Появились изображения Самары в 2022 году

В Интернете опубликованы эскизы для проекта обновления исторического центра Самары. Его планируют воплотить в жизнь не позднее 2022 года, пишет bigvill. Изменения должны произойти на улицах Фрунзе и Красноармейской. Эскизы были подготовлены в рамках конкурса совместной программы развития городской 
1 августа 2017, 08:16
К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

В Самаре выбрали концепцию нового речного вокзала. Здание в стиле хай-тек с навесом построят у шестого причала на набережной. Губернатор Николай Меркушкин поручил закончить работы к маю 2018 года. Право на разработку проекта по результатам конкурса получила компания «Волгатрансстрой-Проект».
9 января 2017, 01:21
Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской

Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской

Стало известно, как в перспективе будет выглядеть  самарский дворец спорта на улице Молодогвардейской. Напомним, старое здание собираются сносить.  Новое будет рассчитано на  пять тысяч мест с дополнительной ледовой площадкой и баскетбольным залом.
Согласно проекту, спортсмены будут находиться на первом этаже 

8 декабря 2016, 12:39
Площадь Славы в Самаре подорожала

Площадь Славы в Самаре подорожала

В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.

Согласно техзаданию, исполнителю нужно 

25 ноября 2016, 03:54
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