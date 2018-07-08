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Подготовка к выборам продолжается в Самарской области
Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским …
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8 июля 2018, 10:15
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В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным
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5 июля 2018, 01:41
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Компания IKEA откроет в России магазины нового типа
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14 июня 2018, 11:25
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В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется
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14 июня 2018, 11:10
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Ученые усомнились в пользе секс-роботов
Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения …
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6 июня 2018, 10:55
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Появились фото нового седана Geely Emgrand SL
Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая …
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31 мая 2018, 08:28
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Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель …
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19 марта 2018, 06:07
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Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений
Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.
«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные …
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19 марта 2018, 12:27