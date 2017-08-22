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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Делайте ставки: МФО предложили обход жестких ограничений по микрозаймам

Делайте ставки: МФО предложили обход жестких ограничений по микрозаймам

Представители микрофинансовых организаций предложили Центробанку альтернативу ограниченной максимальной ставке по займам в 150%, которую назвали депутаты. Инициатива подразумевает внедрение на рынке микрофинансирования дифференцированной шкалы предельных обязательств по займу, сообщает "Коммерсант".
Порядок назначения ставки, по плану представителей МФО, может находиться в 

21 августа 2017, 09:07
Самарские банки отчитались за июль

Самарские банки отчитались за июль

Самарские банки подвели итоги работы в июле. Объем вкладов вырос практически у всех финансовых учреждений. Тройка лидеров по-прежнему неизменна. На первой строчке АктивКапитал Банк, здесь на счетах физлиц более 22.5 миллиардов рублей, за ним идет Газбанк, которому доверили почти 21 

18 августа 2017, 04:31
Нашли, где занять: область возьмет кредитов на 11 миллиардов рублей - гасить старые долги

Нашли, где занять: область возьмет кредитов на 11 миллиардов рублей - гасить старые долги

Сбербанк России выдаст Самарской области кредитов на 11,5 млрд рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок. Правительство региона подвело итоги тендера по выбору финансовой организации, которая предоставит средства на финансирование дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств. Всего заказчик объявлял 

14 августа 2017, 09:37
ПАО «Кузнецов» отчиталось по финансам

ПАО «Кузнецов» отчиталось по финансам

Самарское ПАО «Кузнецов» нарастило убытки по результатам первых 6 месяцев 2017 года. Такие данные содержатся в ежеквартальном отчете предприятия. Так, выручка за этот период составила чуть меньше 4 миллиардов 100 миллионов рублей. Это почти на 200 миллионов меньше, чем за 

11 августа 2017, 03:41
Российским банкам могут подбросить новый интернет-вирус

Российским банкам могут подбросить новый интернет-вирус

Центробанк России предупредил банки о возможной атаке в ближайшее время нового вируса-шифровальщика. В случае подтверждения опасений регулятора это будет третий виртуальный налет за последние 3 месяца. В первый раз злоумышленники использовали вирус WannaCry, во второй - ExPetya. За это время 

11 августа 2017, 09:20
Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов

Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов

Минфин выступил с инициативой отправлять за решетку кредиторов, которые нелегально выдают займы гражданам. Соответствующая информация размещена на официальном правительственном сайте.
Как следует из документа, уголовная ответственность наступит, если кредитор неоднократно будет игнорировать административные взыскания за неправомерно оформленный кредит. Согласно законопроекту, 

11 августа 2017, 11:28
Отбоя нет от кредиторов: с экс-акционера «Приоритета» требуют еще более 140 миллионов рублей

Отбоя нет от кредиторов: с экс-акционера «Приоритета» требуют еще более 140 миллионов рублей

Арбитражный суд Самарской области заблокировал проведение первого собрания кредиторов по делу о банкротстве бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Развеева. Это сделано по инициативе пожелавшего войти в реестр кредиторов бизнесмена Алексея Сивачева. Он требует с Развеева 141 

8 августа 2017, 04:35
Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары

Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары

Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.

Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами 

8 августа 2017, 01:00
Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал»  - 

7 августа 2017, 05:24
«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.

СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский 

25 июля 2017, 03:48
У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей

У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей

«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 

19 июля 2017, 04:16

"Волго-Камский Банк" вернет деньги позже

Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
До сих пор не выплачено клиентам кредитного учреждения 15.78% от общей суммы неудовлетворенных требований. Из 

22 июня 2017, 03:46
2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»

2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»

Финансовая организация лишилась лицензии 5 мая из-за неспособности удовлетворять требования вкладчиков.
Задержки выплат составляли 2 недели. На грядущем собрании будет определено общее число кредиторов, сформирован комитет пострадавших заимодателей, рассмотрен отчет о деятельности конкурсного управляющего и информация о финансовом состоянии банка.

26 октября 2016, 04:08
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