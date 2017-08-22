Так, на счетах "Волго-Камского банка", лишившегося лицензии в ноябре 2013 года, находится около 81 миллиона рублей, за месяц вернуть в конкурсную массу удалось чуть более 20 миллионов, при этом задолженность перед кредиторами превышает 5 миллиардов 800 миллионов. У "Волга-Кредит банка", прекратившего работу в декабре 14-го, эта цифра составляет 7 миллиардов 600 миллионов рублей, взыскать получилось около 10 миллионов, а на счетах лежит порядка 92 миллионов рублей. У тольяттинского "ФИА банка", чья лицензия была отозвана в апреле прошлого года, самая большая задолженность перед кредиторами - свыше 17 миллиардов рублей, при этом поступления в конкурсную массу превысили 207 миллионов, а на счетах осталось чуть больше миллиарда. "Эл-банк", также работавший в Тольятти, лишился лицензии в мае 2016-го, его долги - около 5,5 миллиарда, на счетах лежит 173 миллионоа рублей, за месяц их пополнили на 12 миллионов.
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Делайте ставки: МФО предложили обход жестких ограничений по микрозаймам
Представители микрофинансовых организаций предложили Центробанку альтернативу ограниченной максимальной ставке по займам в 150%, которую назвали депутаты. Инициатива подразумевает внедрение на рынке микрофинансирования дифференцированной шкалы предельных обязательств по займу, сообщает "Коммерсант".
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21 августа 2017, 09:07
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Самарские банки отчитались за июль
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18 августа 2017, 04:31
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Нашли, где занять: область возьмет кредитов на 11 миллиардов рублей - гасить старые долги
Сбербанк России выдаст Самарской области кредитов на 11,5 млрд рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок. Правительство региона подвело итоги тендера по выбору финансовой организации, которая предоставит средства на финансирование дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств. Всего заказчик объявлял …
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14 августа 2017, 09:37
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ПАО «Кузнецов» отчиталось по финансам
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11 августа 2017, 03:41
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Российским банкам могут подбросить новый интернет-вирус
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11 августа 2017, 09:20
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Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов
Минфин выступил с инициативой отправлять за решетку кредиторов, которые нелегально выдают займы гражданам. Соответствующая информация размещена на официальном правительственном сайте.
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11 августа 2017, 11:28
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Отбоя нет от кредиторов: с экс-акционера «Приоритета» требуют еще более 140 миллионов рублей
Арбитражный суд Самарской области заблокировал проведение первого собрания кредиторов по делу о банкротстве бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Развеева. Это сделано по инициативе пожелавшего войти в реестр кредиторов бизнесмена Алексея Сивачева. Он требует с Развеева 141 …
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8 августа 2017, 04:35
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Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары
Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.
Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами …
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8 августа 2017, 01:00
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Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом
11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал» - …
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7 августа 2017, 05:24
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«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140
Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.
СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский …
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25 июля 2017, 03:48
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У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 …
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19 июля 2017, 04:16
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"Волго-Камский Банк" вернет деньги позже
Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
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22 июня 2017, 03:46
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2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»
Финансовая организация лишилась лицензии 5 мая из-за неспособности удовлетворять требования вкладчиков.
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26 октября 2016, 04:08